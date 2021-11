Boskalis verwerft inter-array kabellegcontract voor offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3

English Dutch

Papendrecht, 10 november 2021



Boskalis heeft een contract verworven voor de installatie van de inter-arraykabels voor de offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3. Het contract is door Ørsted toegekend en omvat het transport, de installatie en het begraven van in totaal 106 inter-array kabels.

Het project zal worden uitgevoerd met het kabellegschip Boka Ocean. Dit 136 meter lange schip werd eerder dit jaar aangekocht en wordt voorzien van een kabeldraaitafel van 4.000 ton. De voorbereidingen voor het project zullen binnenkort van start gaan en de kabellegwerkzaamheden zullen begin 2024 worden uitgevoerd.

De offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3 hebben een capaciteit van respectievelijk 900 MW en 242 MW. Beide windparken bevinden zich in het Duitse deel van de Noordzee. Gecombineerd zullen deze twee offshore windparken groene stroom leveren aan circa 1,2 miljoen Duitse huishoudens. De gunning van het contract is afhankelijk van een definitieve investeringsbeslissing door Ørsted. ‎

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met het ontwikkelen van opwekcapaciteit voor duurzame energie in verband met klimaatverandering en groeiend energieverbruik.

