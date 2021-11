INBJUDAN TILL WESTPAY AB INVESTERARTRÄFF NOVEMBER 2021

Westpay AB bjuder in investerare och finansanalytiker till bolagets investerarträff som kommer streamas som webinar den 19 november 2021. Investerarträffen ger deltagare möjlighet att uppdatera sig om bolagets tredje kvartal, strategi och utveckling.



Deltagare kan följa evenemanget via en webbsändning på zoom. Som deltagare kommer ni ha möjlighet att ställa frågor antingen genom att skicka in frågor via anmälnings-formuläret eller via chatt-funktion under själva eventet.

För att delta på Westpay AB investerarträff, vänligen registrera er via länken nedan senast den 18 november.

Efter registrering skickas en inbjudan ut med information hur man kopplar upp sig.

Datum: 19 november, klockan 14.30

Registrera dig på : https://www.westpay.se/irq3

För mer information, kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB

+46 70-555 6065

sten.karlsson@westpay.se



Hans Edin, CCO Westpay AB

+46 70-688 02 05

hans.edin@westpay.se

Certified Adviser is Redeye AB,

Phone: +46 8 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

Bilaga