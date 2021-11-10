COMMUNIQUE DU 10 NOVEMBRE 2021 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE BIDSKY DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

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Paris, FRANCE

COMMUNIQUE DU 10 NOVEMBRE 2021 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE BIDSKY
DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

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Communiqué de mise à disposition de la note d'information et du DAI de l'initiateur