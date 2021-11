Dans la course vers un avenir sobre en carbone et inclusif, les régimes de retraite canadiens ont un rôle essentiel à jouer - un nouveau rapport fait état de leur engagement

English French

OTTAWA, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un monde en plein changement, dans lequel les investisseurs sont en voie d’entreprendre la plus importante réallocation de capitaux de l’histoire, la poursuite d’objectifs axés sur la durabilité et l’inclusivité peut ouvrir la porte à des opportunités d’affaires tout en ayant un impact positif aux plans social et environnemental. Pour saisir cette occasion sans précédent, et préserver leur tradition d’excellence, les caisses de retraite canadiennes doivent jouer un rôle vital dans la création d’un avenir durable et inclusif, affirme un nouveau rapport, fruit d’un partenariat entre Natural Step Canada, l’Institut pour l’IntelliProspérité et Corporate Knights, et d’une étroite collaboration avec un comité consultatif indépendant qui regroupe des experts canadiens en matière de régimes de retraite et de finance responsable.



Le Tableau de bord des investissements responsables des régimes de retraite canadiens est un outil inédit qui démontre dans quelle mesure les régimes de retraite atteignent leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il fait état du contexte actuel des investissements responsables au Canada et établit une mesure initiale qui permettra aux régimes de retraite d’évaluer rigoureusement leurs progrès.

Si les fonds de pensions canadiens, qui représentent 4 trillions de dollars, visaient la carboneutralité, ils pourraient non seulement bénéficier d’avantages commerciaux énormes, mais aussi contribuer à la mobilisation de placements sobres en carbone à hauteur de 140 milliards de dollars par année. Par contre, un transfert d’investissement trop lent à des activités sobres en carbone pendant cette période sans précédent de réallocation des capitaux pourrait être coûteux. Reconnaissant que les membres de la communauté mondiale des placements, qui inclut les régimes de retraite canadiens, réalisent déjà des progrès considérables vers l’atteinte de leurs objectifs ESG, ce Tableau de bord révèle que l’investissement responsable est en voie de devenir une stratégie clé pour les gestionnaires des principales caisses de retraite canadiennes, dont les « actifs verts » représentent actuellement plus de 160 milliards de dollars (7 % de l’actif total des caisses examinées).

« En tant qu’intendants de nos épargnes-retraite, les caisses de retraite ont un important rôle à jouer pour sécuriser les normes de vie futures des Canadiens dans un monde équitable et vivable », déclare Keith Ambachtsheer, directeur émérite, International Centre for Pension Management, Rotman School of Management, Université de Toronto. « À cette fin, nous devrions tous accueillir favorablement le Tableau de bord des investissements responsables des régimes de retraite canadiens, qui fournira d’importants renseignements à propos de la manière dont les caisses de retraite du Canada remplissent leur mission. »

Le Tableau de bord encourage un dialogue ouvert visant à favoriser le déploiement d’un effort collectif pour réorienter les capitaux. Il formule de nombreuses recommandations à l’intention des gouvernements, des régimes de retraite et des bénéficiaires, offrant un aide-mémoire en dix points qui se penche sur divers facteurs, dont les engagements de carboneutralité, leur lien avec la rémunération des dirigeants et la diversité. Il aidera les décideurs à présenter des progrès crédibles, à tenir des conversations informées avec leurs bénéficiaires et d’autres parties prenantes et à hausser l’ambition.

Bien que le secteur de la retraite soit toujours confronté à des défis au moment d’intégrer le développement durable à ses stratégies de placement, il y a des signes prometteurs que l’investissement responsable prend déjà de l’élan au Canada et ailleurs dans le monde. Outre la priorité accordée aux finances climatiques dans le cadre des pourparlers mondiaux de la COP 26, les députés britanniques ont recommandé que les régimes de retraite prennent des mesures pour atténuer les effets négatifs potentiels d’une transition vers la carboneutralité. ABP, important régime de retraite des fonctionnaires néerlandais, a annoncé qu’il se départissait de ses placements dans les combustibles fossiles et les « Six grandes banques canadiennes » ont annoncé dernièrement de nouveaux engagements envers la carboneutralité. De plus, les régimes de retraite du Canada ont récemment formulé une série de nouvelles mesures et promesses climatiques.

« Quand il s’agit d’évaluer le risque et d’y réagir, nous sommes habitués à analyser le passé et à réfléchir de façon linéaire. Même les trajectoires de risque escarpées et exponentielles que nous devons actuellement parcourir ont une apparence linéaire quand on en examine seulement une fine tranche », déclare Ed Waitzer, avocat et ancien président du conseil, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. « Heureusement, les principaux régimes de retraite du secteur public détiennent les antécédents, la capacité et la volonté nécessaires pour réfléchir de façon prospective et réagir de manière rigoureuse. Espérons que le Tableau de bord les encouragera et les aidera, ainsi que d’autres intervenants du marché, à réagir de façon proactive aux défis de durabilité de plus en plus existentiels que nous devons tous affronter ensemble. »

Pour plus de renseignements ou pour demander une entrevue, communiquez avec :

Mac Radburn, Institut pour l’IntelliProspérité, mac@smartprosperity.ca

Les personnes suivantes sont disponibles pour une entrevue :

Membres de la tribune consultative d’experts

Rosalie Vendette , experte en finance durable chez DecodeESG





, experte en finance durable chez DecodeESG Keith Ambachtsheer, directeur émérite, International Centre for Pension Management, Rotman School of Management, Université de Toronto





directeur émérite, International Centre for Pension Management, Rotman School of Management, Université de Toronto Ed Waitzer, avocat et ancien président du conseil, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Auteurs du rapport

Derek Eaton, directeur des recherches sur les politiques publiques et des relations communautaires, Institut pour l’IntelliProspérité





directeur des recherches sur les politiques publiques et des relations communautaires, Institut pour l’IntelliProspérité Toby Heaps, président et fondateur, Corporate Knights

Le Tableau de bord des investissements responsables des régimes de retraite canadiens est un projet de The Natural Step Canada et de l’Institut pour l’IntelliProspérité en partenariat avec Corporate Knights et avec le soutien de la Fondation familiale Trottier.

Le rapport intégral et le Tableau de bord sont accessibles en ligne à : https://institut.intelliprosperite.ca/investissements-responsables

Au sujet de The Natural Step Canada

The Natural Step Canada est un organisme de bienfaisance d’envergure nationale qui possède plus de 25 années d’expérience en matière d’initiatives visant à encourager les progrès de la science, de l’innovation et du leadership stratégique pour favoriser une économie forte et inclusive qui prospère dans les limites de la nature. Elle y parvient en mobilisant les leaders éclairés du secteur privé, des gouvernements, du milieu universitaire et de la société civile autour des laboratoires de solution, de coalitions et de réseaux d’experts, comme le Pacte canadien sur les plastiques, Circular Economy Leadership Canada et Energy Futures Lab.

https://naturalstep.ca/

Au sujet de l’Institut pour l’IntelliProspérité

L'Institut pour l'IntelliProspérité est un réseau de recherche national, mais aussi un laboratoire d'idées (Think Tank) basé à l'Université d'Ottawa. Il effectue des recherches de niveau international et travaille avec des partenaires publics et privés, le tout pour faire progresser les politiques publiques et les solutions du marché pour une économie plus forte et propre.

https://institut.intelliprosperite.ca/

Au sujet de Corporate Knights

Corporate Knights est une organisation médiatique et de notation qui s’engage envers l’évolution d’une économie bénéfique tant à la population qu’à la planète.

https://www.corporateknights.com/

Au sujet de la Fondation familiale Trottier

La Fondation familiale Trottier, fondation privée établie à Montréal, est l’un des chefs de file au Canada dans le soutien de solutions visant à atténuer les changements climatiques, y compris des initiatives qui renforcent l’écosystème financier durable.