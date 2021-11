Canards Illimités Canada présente à la COP26

English French

MARAIS OAK MAMMOCK, Manitoba, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC), qui est l’un des plus importants et anciens organismes de conservation canadiens, présentera les résultats de ses travaux de recherche sur les solutions climatiques à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2021 (COP26). Dans son exposé, CIC mettra en lumière le rôle important des tourbières — écosystèmes très bienfaiteurs des milieux humides — dans le stockage et la séquestration du carbone.



Les tourbières sont prépondérantes dans la vaste forêt boréale du Canada, qui s’étend depuis le Yukon et le Nord de la Colombie-Britannique dans l’ouest jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador dans l’est. Ces écosystèmes riches en carbone emmagasinent et séquestrent plus de carbone que tout autre type d’écosystème terrestre. En fait, on estime que le quart du carbone dans le monde est stocké dans l’habitat forestier du Canada.

Kevin Smith, directeur national des programmes de la forêt boréale de CIC, présentera les résultats à l'appui de solutions climatiques novatrices élaborées en collaboration avec des partenaires de conservation de tout le Canada.

« Nous insistons sur la nécessité de mener des activités de conservation qui ont pour effet d’accroître la quantité de carbone absorbée par les milieux humides et de maintenir le carbone déjà emmagasiné dans ces écosystèmes, a déclaré Kevin Smith. Quand les milieux humides ne sont pas altérés, le carbone qui y est stocké n’est pas libéré dans l’atmosphère, alors que les milieux humides dégradés libèrent le carbone, ce qui aggrave les dérèglements climatiques. »

La région boréale est l’une des zones les plus prioritaires de CIC pour la conservation. Jusqu’à maintenant, CIC a orienté favorablement l’aménagement de plus de 48,9 millions d’hectares de milieux humides et d’habitats naturels qui s’y rattachent dans la région grâce à des partenariats et à des efforts dans le cadre des politiques d’intérêt public.



« Nous sommes depuis plus de 20 ans les partenaires actifs des gouvernements, des peuples autochtones et de l’industrie dans la mise au point d’approches scientifiques complètes pour la conservation des milieux humides dans la forêt boréale, a expliqué Larry Kaumeyer, chef de la direction de CIC. Aujourd’hui, nos travaux de recherche collaboratifs et nos travaux d’aménagement de l’habitat sur le terrain sont plus importants que jamais. Il est encourageant de savoir que les dirigeants réunis à la COP26 sont conscients de la nécessité de mieux connaître et protéger ces importants réservoirs de carbone. »

Au début de la COP26, le premier ministre Justin Trudeau a insisté sur l’importance des solutions climatiques inspirées de la nature pour permettre de s’adapter aux répercussions des changements climatiques, de protéger et de restaurer la nature et la biodiversité et de fortifier la santé et le bien-être des citoyens. En effet, le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger 25 % du territoire et des eaux territoriales du Canada d’ici 2025, en visant 30 % d’ici 2030. Il sera essentiel d’investir dans la conservation des milieux humides de la forêt boréale, ainsi que des tourbières, pour atteindre ces ambitieux objectifs.

Kevin Smith fera une présentation virtuelle aux délégués réunis à la COP26 le 11 novembre. Il affirme que cet exposé sera très utile aux pays européens et asiatiques qui ont aussi, sur leur territoire, de vastes tourbières.

« Le Canada a l’occasion d’être un chef de file mondial en faisant appel à la conservation des milieux humides comme outil efficace dans la lutte contre les changements climatiques, a déclaré Kevin Smith. L'investissement dans ces incroyables puits de carbone doit être une priorité pour les décideurs politiques et l'industrie. Nous sommes impatients de partager notre science et d'assurer une conservation qui garantira la sécurité permanente de ces zones vitales. »

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter le site www.canards.ca.



Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Ashley Lewis

Spécialiste principale des communications

Canards Illimités Canada

media@ducks.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb0f5aa1-0958-4793-9900-fefe717d1dbf

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9157522-b551-41e4-9ed6-dcf2659a5486