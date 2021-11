Appel aux innovateurs : Six millions de Canadiens ont besoin de solutions

English French

TORONTO, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de l’arthrite investit auprès des entrepreneurs pour les aider à changer la vie des personnes vivant avec l’arthrite.



Nous invitons les entrepreneurs à soumettre leurs idées dans le cadre du programme Idéateur de la Société de l’arthrite. Huit finalistes seront sélectionnés par un groupe d’experts canadiens. Ces finalistes seront invités à présenter leurs idées lors du Labo d’idéation sur l’arthrite (Arthritis Ideation Den™), un évènement du style « Dans l’œil du dragon » qui aura lieu en avril 2022.

Quatre innovations recevront chacune une subvention de 50 000 $ pour les aider à faire avancer leur projet.

« Trouver des solutions à l’arthrite représente un énorme défi et nous voulons soutenir les esprits les plus brillants tandis qu’ils créent ces solutions », affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite. « Nous avons besoin d’idées audacieuses pour nous aider à améliorer la vie des six millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite ».

Le programme Idéateur de la Société de l’arthrite donnera aux innovateurs un accès aux conseils d’experts de la Société de l’arthrite et de l’ensemble de l’écosystème de l’arthrite, ainsi qu’aux personnes atteintes d’arthrite qui peuvent appuyer les tests bêta ou offrir une rétroaction par l’entremise de groupes de discussion ou de sondages.

Les innovations peuvent inclure, par exemple, des appareils fonctionnels pour aider à la mobilité ou faciliter les activités quotidiennes des personnes atteintes d’arthrite ou des technologies qui permettent à ces dernières de mieux gérer leur maladie.

« Le programme Idéateur de la Société de l’arthrite contribuera à l’écosystème grandissant de l’innovation au Canada et il représente une véritable occasion pour les innovateurs d’avoir accès à une part de marché importante et en expansion », dit Lianna Genovese, fondatrice et directrice générale de ImaginAble Solutions, qui a créé un appareil fonctionnel permettant à quiconque ayant une motricité fine limitée d’écrire, de peindre, de dessiner et d’utiliser la technologie.

Le programme Idéateur de la Société de l’arthrite fait partie de la nouvelle stratégie d’innovation de la Société de l’arthrite, qui comprend également les subventions Stimuler la recherche destinées aux recherches à risque élevé et aux retombées importantes ainsi que les projets à retombées sociales qui visent à déployer des thérapies, des interventions et des programmes novateurs.

L’arthrite est la maladie chronique la plus courante au Canada et elle est la principale cause d’invalidité. Toutefois, la plupart des gens sous-estiment sa gravité. Elle cause des douleurs insoutenables, restreint la mobilité et nuit à la qualité de vie. L’arthrite, qui regroupe plus de 100 affections touchant les articulations et d’autres tissus, affecte les personnes de tous âges, y compris les enfants. La majorité des personnes atteintes d’arthrite ont moins de 65 ans.

Les candidatures pour le programme Idéateur de la Société de l’arthrite seront acceptées jusqu’au mardi 21 décembre 2021. Pour en apprendre davantage sur le programme et la manière de poser votre candidature, consultez arthrite.ca/innovation.

À propos de la Société de l’arthrite

La Société de l’arthrite est l’organisme de bienfaisance national canadien dédiée à combattre le feu de l’arthrite par le feu de la recherche, de la défense de la cause et de l’information et du soutien. Grâce au soutien de nos donateurs et de nos bénévoles, nous donnons tout ce que nous avons pour enrayer l’arthrite afin que les personnes qui en sont atteintes puissent profiter pleinement de la vie sans arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

Pour de plus amples renseignements ou pour fixer une entrevue :

Danielle Milley

Responsable principale des communications

Société de l’arthrite

416 206-3638

Dmilley@arthritis.ca