Conscio Technologies fait évoluer sa solution RapidAwareness

L’éditeur Conscio Technologies innove et lance la nouvelle version de RapidAwareness, solution conçue pour les PME et ETI, qui permet de créer et lancer en quelques minutes une campagne de sensibilisation à la Cybersécurité. Globalement, RapidAwareness est une solution Saas qui permet, en un temps record et sans compétence particulière, de mettre en œuvre et déployer en quelques clics une formation de sécurité informatique, de profiter de portails d’accès prêts à l’emploi, de messages et de relances préenregistrés, mais aussi de mesurer et évaluer l’adhésion de l’action.

Principales nouveautés de la solution :

- Accès à l’ensemble des campagnes du catalogue;

- Accès aux campagnes de tests phishing avec possibilité de personnaliser le mail envoyé;

- Full Reponsive;

- Personnalisation des messages d’invitation;

- Nouveau design de l’interface.

Michel GERARD, Fondateur de Conscio Technologies « Nous permettons à nos clients de devenir autonomes dans le lancement et le suivi de leurs campagnes de formation grâce à une plateforme simple d’utilisation. Notre nouvelle version de RapidAwareness va leur offrir une expérience utilisateur encore plus fluide au service d’une meilleure culture de la sécurité numérique. »

Pour plus d’informations sur RapidAwareness RDV sur https://www.conscio-technologies.com/solutions-logicielles/rapidawareness-sensibilisation-securite-informatique-facile/et https://v3.rapidawareness.fr/login