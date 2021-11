Hiolle Industries: Chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2021

Chiffre d’affaires consolidé au 30 Septembre 2021



Valenciennes, le 10 novembre 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries atteint ses objectifs de croissance avec une progression du chiffre d’affaires de plus de 25 % par rapport au 30 septembre 2020.



En milliers d’euros 2021 2020 Var.



Chiffre d’affaires consolidé T1



21 798



18 114



+ 20,34%



Chiffre d’affaires consolidé T2



24 206



16 475



+ 46,93%



Chiffre d’affaires consolidé T3



20 799 *



18 793



+ 10,67%



Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 30/09/21



66 803



53 382



+ 25,14%



Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique



48 272



37 025



+ 30,38%



Dont Secteur Services et Environnement



18 531



16 357



+ 13,29%



* Dont Chiffre d'Affaires TEAM TURBO MACHINES du 01/07/21 au 06/08/21 suite à la cession.



Après un premier semestre performant et une reprise d’activité forte tous services confondus, le Groupe HIOLLE Industries poursuit sa croissance et confirme ses objectifs avec un chiffre d’affaires de plus de 66 803 K€ en augmentation de 25 %, dépassant même de 2 % son niveau d’activités du 30 septembre 2019.



Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique », représentant 72 % du chiffre d’affaires consolidé, reste très dynamique et présente une augmentation de plus de 11 Millions d’Euros par rapport à la même période 2020, soit +30 %. Le plan de charges dans le secteur de l’Aéronautique militaire reste soutenu et la division Ferroviaire bénéficie de contrats pluri-annuels tant pour la France que pour l’international qui permettent de projeter le Groupe sur un axe de croissance jusqu’en 2024.



Avec un chiffre d’affaires de 18 531 K€, le secteur « Services et Environnement » représente 28 % de l’ensemble consolidé. Rappelons qu’en termes de comparabilité, la cession de la filiale TEAM TURBO MACHINES a eu pour conséquence sa sortie du périmètre de consolidation en date du 06 août 2021, ce qui induit que son chiffre d’affaires n’est intégré que pour 7 mois et 6 jours en 2021, contre 9 mois en 2020. Malgré cela, ce secteur a su combler le retard constaté sur le premier trimestre et performe à +13 % par rapport à l’année dernière.



Le niveau d’activité du 4ème trimestre 2021 sera à l’image d’une année très dynamique pour le Groupe HIOLLE Industries, qui permet de confirmer également les objectifs fixés de rentabilité opérationnelle au-dessus des performances du 1er semestre.



A propos du Groupe HIOLLE Industries



Avec ses 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.



Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com



Contact



actionnaires@hiolle-industries.fr



Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires 2021 : le 28 février 2022



