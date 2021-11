RAMSAY SANTE : résultats trimestriels au 30 septembre 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 10 novembre 2021

Activité solide dans les pays nordiques mais reprise de l’activité en France ralentie par une quatrième vague Covid, et des contraintes de personnel

Le chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021 s'est élevé à 936,4 millions d’euros, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

L'excédent brut d’exploitation non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021 s'est élevé à 135,1 millions d'euros, en baisse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

Le résultat opérationnel courant non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021 s'est élevé à 43,5 millions d’euros, soit une baisse de 39 % sur une base déclarée ;

Historiquement, les performances du premier trimestre sont inférieures à celles du deuxième trimestre en raison de la période estivale. L'année dernière, la situation était inversée en raison du rattrapage d’activité après la première vague de COVID en France, puis de l’impact de la deuxième vague de COVID qui a fortement impacté le deuxième trimestre de l'année dernière ;

La croissance totale du chiffre d'affaires, compte tenu de la cession de l'activité allemande en 2020 et des variations des taux de change, a été d'environ 5% au cours de la période, poursuivant ainsi sa tendance positive. Cette croissance a été réalisée malgré la baisse des volumes de prise en charge des patients en France suite à la quatrième vague de COVID. L’année précédente avait quant à elle été positivement influencée par un rattrapage significatif des volumes à l’issue de la première vague de COVID. La croissance du chiffre d'affaires comprend également l’indemnisation liée à l'augmentation des salaires suite au Segur, pour les cliniques MCO en France ;

Le gouvernement français a prolongé le décret sur la garantie des revenus du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Le montant des subventions gouvernementales est sensiblement identique sur ce trimestre à celui de l’année précédente sur la même période ;

Les périodes de COVID combinées à la vaccination obligatoire de tout le personnel des hôpitaux en France à partir de la mi-septembre ont créé une pénurie d'infirmières en établissements, ce qui a eu un impact sur la rapidité de reprise d’activité post-COVID. Le Groupe se concentre sur le maintien et le recrutement du personnel infirmier afin de répondre à la forte demande ;

Les niveaux d'activité dans les pays nordiques ont été solides, soutenus par les soins spécialisés aux patients post COVID en Suède et au Danemark, les tests COVID et les activités de vaccination ;

L'entreprise reste concentrée sur la reprise de sa part de marché en matière de services de santé après les restrictions liées au COVID au cours des douze derniers mois ;

Le Groupe continue à déployer son plan stratégique 2025, c'est-à-dire à renforcer son activité principale et à se développer soit sur de nouveaux sites ou sur des installations existantes ainsi que par des acquisitions potentielles. Au cours de l'exercice actuel, Ramsay Santé a acquis une clinique ophtalmologique en Suède, a signé une transaction pour entrer sur le marché public des soins primaires au Danemark et sur le marché de la FIV en Norvège ;

Ramsay Health Care ltd publie en parallèle une communication sur son activité (« trading update ») à fin septembre 2021, qui inclut certaines des informations contenues dans ce communiqué.





Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, déclare :

« Contrairement au premier trimestre 2021 (juillet-septembre), ce trimestre a été marqué, notamment pour la France, par une quatrième vague Covid qui a touché certaines régions. Ramsay Santé a continué à prendre en charge de nombreux patients Covid, tout en assurant la reprise de l’activité normale, pénalisée pour la France par des difficultés pour recruter du personnel médical et paramédical. L’activité a été en revanche très solide dans l’ensemble des pays nordiques. »

Le conseil d'administration a approuvé la présente communication (non auditée) sur son activité (« trading update ») du premier trimestre de l'exercice 2021-22 lors de sa réunion du 10 novembre 2021.

A propos de Ramsay Santé

Après l'acquisition du groupe Capio AB en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.

