FRDJ Canada marque le Mois national de sensibilisation au diabète avec le lancement d’une nouvelle campagne – Dompteur de monstre

TORONTO, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ Canada, la plus importante organisation de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1), souligne le mois de novembre et le Mois national de sensibilisation au diabète avec une nouvelle campagne : Dompteur de monstre. Le DT1 est une maladie auto-immune que plusieurs personnes comparent à un monstre – un monstre qui exige de prendre jusqu’à 300 décisions de vie ou de mort tous les jours lorsque vient le temps de manger, de faire des activités, de se reposer, entre autres, seulement pour maintenir les taux de glycémie.



Depuis plus de 100 ans, nous apprivoisons le monstre du DT1 avec des outils tels que l’insuline, des glucomètres et des glucides à action rapide, comme des boîtes de jus. Tandis que nous soulignons le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline, ici à Toronto, nous croyons que le moment est venu d’aller au-delà de l’insuline et d’accélérer les recherches vers des thérapies de guérison pour enfin éliminer le monstre du DT1, une fois pour toutes.

« Pour la plupart des enfants, une boîte de jus est un article habituel de la boîte à lunch pour l’école, mais pour ceux qui vivent avec le DT1, elle représente bien plus que cela », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ. « Une boîte de jus peut être un outil d’urgence pour aider à régulariser la glycémie et à freiner les symptômes de l’hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), lesquels peuvent rendre les personnes atteintes de DT1 très malades, et même entraîner de graves répercussions. C’est dans cet esprit que notre nouvelle campagne fait le lien entre la boîte de jus et un dompteur de monstre. Notre objectif, durant le Mois national de sensibilisation au diabète, est de mettre en lumière les réalités et les difficultés de la vie avec le DT1. »

Tout le long du mois de novembre, FRDJ invite les Canadiennes et les Canadiens touchés par le DT1 à raconter leur histoire et à décrire leur monstre du DT1 personnel sur les médias sociaux à l’aide du mot-clic #MonMonstreDT1, ou en la publiant en ligne sur www.frdj.ca/monstredt1.

De plus, le 14 novembre, d’importants monuments et édifices publics seront illuminés de bleu partout au pays pour souligner la Journée mondiale du diabète, dont la Tour du CN à Toronto, la Tour de Calgary et la Place Canada en Colombie-Britannique, de même que de nombreux hôtels de ville. La Journée mondiale du diabète, célébrée partout dans le monde, vise à sensibiliser les gens à la maladie et coïncide avec l’anniversaire de Sir Frederick Banting qui a découvert l’insuline avec Charles Best en 1921. Pour en savoir plus sur la campagne Dompteur de monstre de FRDJ, visitez frdj.ca/monstredt1.

Au sujet de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1). Notre objectif est d’amasser des fonds pour soutenir les recherches les plus avancées sur le DT1 à l’échelle mondiale et d’éliminer progressivement l’impact de cette maladie dans la vie des personnes, jusqu’à ce que nous parvenions à un monde où elle n’existera plus. À cet égard, FRDJ collabore avec une vaste gamme de partenaires et est la seule organisation disposant des ressources scientifiques, d’une influence réglementaire et d’un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le DT1. Pour plus d’informations, visitez frdj.ca.

Contact pour les médias :

Vanessa Parent

Spécialiste bilingue nationale, Marketing et communications

FRDJ Canada

514 262-6346

vparent@jdrf.ca