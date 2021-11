Kering - Bottega Veneta et Daniel Lee annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration

English French

10 novembre 2021

BOTTEGA VENETA ET DANIEL LEE ANNONCENT LEUR DÉCISION COMMUNE DE METTRE FIN À LEUR COLLABORATION

Bottega Veneta et Daniel Lee annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Daniel Lee était à la tête de la création de la Maison depuis le 1er juillet 2018. Daniel Lee a apporté une nouvelle énergie à la marque et a grandement contribué au nouvel élan dont bénéficie aujourd’hui Bottega Veneta.

Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, a déclaré : « Je tiens à remercier Daniel pour son dévouement envers la Maison au cours de ces trois dernières années. Il a apporté à Bottega Veneta une nouvelle perspective et un sens de la modernité, tout en respectant les cinquante années de l’histoire de la Maison. La croissance remarquable de la marque ces trois dernières années témoigne du succès de son travail créatif. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a ajouté : « Je suis très reconnaissant à Daniel d’avoir insufflé sa passion et son énergie chez Bottega Veneta. Sa vision singulière a rendu l’héritage de la Maison pertinent pour notre époque et a replacé la marque au centre de la scène créative. Je tiens à le remercier personnellement pour le chapitre exceptionnel qu’il a écrit dans la longue histoire de Bottega Veneta. »

Daniel Lee a déclaré : « Mes trois ans chez Bottega Veneta ont été une expérience incroyable. Je suis heureux d’avoir pu travailler avec une équipe exceptionnelle et talentueuse et j’ai une immense gratitude envers tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre de notre vision. Je remercie François-Henri Pinault pour son soutien et pour l’opportunité qu’il m’a donnée de faire partie de l’histoire de Bottega Veneta. »

Une nouvelle organisation de la création de la Maison sera annoncée prochainement.

