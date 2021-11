Sodexo - Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2020-2021

English French

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020-2021

Issy-les-Moulineaux, le 10 novembre 2021 - Le Document d’enregistrement universel 2020-2021 de Sodexo a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 novembre 2021.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com > Finance > Information réglementée) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce Document d’enregistrement universel inclut notamment :

Les comptes sociaux de Sodexo S.A. pour l’exercice 2020-2021 ;

Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2020-2021 ;

Les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de Sodexo S.A. et sur les comptes consolidés du Groupe ainsi que le rapport spécial sur les conventions réglementées ;

Le rapport de gestion incluant notamment la déclaration de performance extra-financière ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques ;

La présentation des résolutions ainsi que le texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2021 ;

Les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ; et

Les informations relatives au programme de rachat d’actions.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 412 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021

412 000 employés au 31 août 2021

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

56 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

12,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 9 novembre 2021)

Contacts

Analystes et Investisseurs Direction Juridique Corporate Médias Virginia JEANSON

Tel : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com



Olivia GUILLAUME

Tel : +33 1 57 75 85 90

olivia.guillaume@sodexo.com



Mathieu SCARAVETTI

Tel : +33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

Pièce jointe