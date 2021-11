English French

OTTAWA, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un « troupeau » de baleines — des maquettes grandeur nature admirées par des centaines de milliers de visiteurs — a trouvé un nouveau refuge au Musée canadien de la nature.



Après trois décennies suspendues au plafond du grand hall de la World Exchange Plaza au centre-ville d’Ottawa, les sculptures de trois bélugas et de deux narvals ont « migré » vers le lieu de leur création, c’est-à-dire au Musée.

Le déménagement est le résultat d’un don du QuadReal Property Group, qui gère la World Exchange Plaza. Les baleines « nagent » maintenant dans la salle de la Galerie de l’eau du Musée, près du squelette massif d’un rorqual bleu.

Ces baleines avaient été commandées par la World Exchange Plaza où elles ont été inaugurées le 29 octobre 1991 en présence de Diana, la princesse de Galles. Sa présence à l’événement faisait partie de l’itinéraire d’une tournée royale. La princesse a même reçu des répliques miniatures pour ses deux fils, William et Harry, sous le regard de centaines d’invités.

« Ces baleines trônaient à la World Exchange Plaza depuis 30 ans pendant lesquels elles ont attiré beaucoup de visiteurs », explique Peter Costa, premier vice-président, Gestion de placements à QuadReal. « Comme nous sommes au beau milieu d’un plan de revitalisation passionnant, nous avons trouvé que c’était le moment idéal pour redonner ces baleines au Musée de la nature, un endroit où elles pourront continuer à faire la joie des citoyens pendant de nombreuses années. »

À l’époque où elles surplombaient les escaliers mécaniques de la World Exchange Plaza, les baleines égayaient le quotidien des locataires de l’immeuble. Elles ont aussi été admirées par d’innombrables touristes et résidents de la région qui se sont rendus dans les boutiques, au cinéma, à la foire alimentaire et dans les bureaux du complexe.

Le don au Musée est essentiellement un retour au bercail. Les bélugas, d’une longueur de 3,6 mètres, ont été créés par le maquettiste Terry Morgan en s’inspirant des photos de narvals et de bélugas sauvages. Morgan a d’abord créé un moule en bois, puis a utilisé de la résine de polyester pour figurer la forme et la posture de chaque animal. Les bélugas présentent de subtiles différences subtiles, l’un plongeant et un autre faisant mine de remonter à la surface, par exemple. Quant aux narvals, de 6,1 mètres de long, chacun avec sa dent proéminente, ceux-ci avaient été créés pour une exposition antérieure du Musée.

« Nous sommes ravis du don de QuadReal, qui nous permettra de recevoir chez nous ces sculptures authentiques de deux animaux emblématiques de l’Arctique », a déclaré Ailsa Barry, vice-présidente de l’Expérience et de l’Engagement du Musée. « Ils entreprennent une nouvelle vie dans notre Galerie de l’eau, où les visiteurs pourront profiter de leur présence et se renseigner sur l’importante biodiversité de nos océans. »

À propos du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il procure des connaissances fondées sur des faits et des expériences enrichissantes. Il manifeste son indéfectible engagement à l’égard de la nature d’hier, d’aujourd’hui et de demain par la recherche scientifique, la conservation de quelque 14 millions et demi de spécimens, des programmes éducatifs, des expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web, nature.ca.

Informations pour les médias, et pour obtenir des images à haute résolution :

Dan Smythe

Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-9253

dsmythe@nature.ca

Laura Sutin

Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-7142

lsutin@nature.ca