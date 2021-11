Les Premières Nations côtières et Rogers annoncent une entente de partenariat

Le partenariat vise à favoriser une économie axée sur la conservation, à renforcer la connectivité des communautés rurales et autochtones sous-desservies et à appuyer le travail d’intendance environnementale des Premières Nations côtières.



Rogers construira 5 nouvelles tours cellulaires afin d’offrir une nouvelle couverture de plus de 100 km le long de la route 16, de Masset à Queen Charlotte, en passant par Port Clements, et d’améliorer la connectivité sans-fil dans l’ensemble de l’archipel Haida Gwaii.

Rogers Sports & Média fera la promotion de l’Initiative Great Bear des Premières Nations côtières pour la protection de la forêt pluviale en mettant en vedette dans ses médias les histoires, la musique, les arts et la culture autochtones.

TERRITOIRE DES SALISH DU LITTORAL, VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Premières Nations côtières sont fières d’annoncer un partenariat avec Rogers Communications qui profitera grandement aux communautés et aux Premières Nations côtières en favorisant la croissance d’une économie axée sur la conservation au moyen d’une connectivité améliorée, en renforçant le travail d’intendance environnementale grâce à la technologie et à la recherche universitaire, ainsi qu’en aidant les entrepreneurs et entrepreneuses autochtones à profiter des outils numériques pour faire croître leur entreprise.

« Ce partenariat marque le début d’une collaboration fructueuse entre les Premières Nations côtières et Rogers, dont l’objectif est de jeter des bases solides pour les générations futures, a déclaré Christine Smith-Martin, directrice générale, Premières Nations côtières. Le conseil d’administration des Premières Nations côtières est heureux de s’associer à Rogers alors que nous travaillons à mettre en place notre stratégie numérique, qui est accompagnée d’un plan d’action. »

« Cette occasion d’accroître la couverture cellulaire et la concurrence est importante pour améliorer la sécurité et la qualité du service pour tous les résidents de Haida Gwaii », a déclaré Jason Alsop, président du Conseil de la Nation haïda.

L’entente de partenariat entre Rogers et les Premières Nations côtières englobe une multitude d’initiatives qui seront annoncées d’ici 2022. Elles portent notamment sur des projets de recherche universitaire, la mise sur pied et la croissance de fournisseurs de services Internet dirigés par des Autochtones, de même que des plateformes numériques pour favoriser la réussite des entrepreneurs et entrepreneuses autochtones.

Voici les initiatives annoncées aujourd’hui :

La construction de cinq nouveaux sites cellulaires et une importante mise à niveau de l’infrastructure actuelle à Haida Gwaii pour améliorer la couverture cellulaire dont bénéficie la majorité de la population de l’archipel et offrir une nouvelle couverture presque continue sur la route 16 de Masset à Queen Charlotte, en passant par Port Clements.

Rogers investira dans le travail d’intendance environnementale qui fait la renommée des Premières Nations côtières et qui appuie un sens déjà bien établi de responsabilité collective à l’égard de nos terres et de nos eaux.

Rogers Sports & Média et les Premières Nations côtières sensibiliseront la population aux défis environnementaux qui pèsent sur la forêt tropicale de Great Bear, y compris les dangers que court la population de saumon, par l’intermédiaire d’un festival de musique auquel participeront des artistes autochtones.

La plateforme Let’s Shop Better MC de Today’s Shopping Choice offrira de nouvelles occasions aux entrepreneurs autochtones des communautés des Premières Nations côtières.

« Nous sommes extrêmement honorés d’établir un véritable partenariat avec les Premières Nations côtières afin d’améliorer la connectivité dans l’ensemble de l’archipel Haida Gwaii et le long de la route 16, de soutenir le travail d’intendance environnementale et de contribuer à bâtir une économie forte et dynamique axée sur la conservation, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction. Rogers Communications. Notre engagement envers les communautés autochtones du Canada est fort et, avec des partenaires comme les Premières Nations côtières, nous avons hâte de changer les choses grâce à notre fonds pour la connectivité en milieu rural, éloigné et autochtone, doté de 1 milliard de dollars, lorsque nous unirons nos forces à celles de Shaw l’an prochain. »

L’alliance unique de neuf communautés des Premières Nations côtières en Colombie-Britannique fait qu’elles contribuent collectivement à l’établissement d’une économie axée sur la conservation de classe mondiale en pilotant l’élaboration d’un plan d’action et d’un énoncé de vision numériques en matière d’intendance, de développement économique, de perfectionnement, d’éducation, ainsi que de santé et de bien-être. Cette collaboration avec Rogers représente un jalon important pour les Premières Nations côtières dans ses efforts visant à tirer le meilleur parti possible de l’initiative britanno-colombienne « Connected Coast », en présentant au monde sa vision durable et ses talents novateurs.

Rogers entreprendra également des initiatives de recherche et de formation, et s’associera aux Premières Nations côtières pour soutenir des événements communautaires, accroître sa présence à l’échelle locale et offrir des possibilités d’emploi aux jeunes et aux entrepreneurs locaux.

Christine Smith-Martin

Directrice générale, Premières Nations côtières

604-340-6197

Andrew Garas

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

À propos des Premières Nations côtières

Les Premières Nations côtières font la promotion de l’autosuffisance communautaire et du développement économique durable sur les côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique ainsi que dans l’archipel Haida Gwaii. Nos communautés travaillent ensemble pour bâtir une solide économie axée sur la conservation qui tient compte de nos droits et titres ancestraux et favorise la protection de notre culture et de nos écosystèmes.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

