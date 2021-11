SOMAÍ Pharmaceuticals bénéficie d'un financement de 2,7 millions d'euros de Portugal 2020

French German

LISBONNE, Portugal, 10 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA a reçu une subvention pour produits innovants de 2,7 millions d'euros du comité de Portugal 2020. Ce prix valide la vision et le dévouement de Somai à investir des ressources et à introduire des technologies innovantes sur le marché portugais.



« Être reconnu par les évaluateurs de PT 2020 est un honneur, qui met en évidence la planification méticuleuse entrant dans le développement de médicaments innovants à base de cannabis pour le marché européen », a déclaré Michael Sassano, PDG de Somai Pharmaceuticals. « Nous avons un long chemin à parcourir, mais commençons fort avec ce soutien affirmé du gouvernement portugais et de la communauté scientifique. »

Portugal 2020 est un accord de partenariat entre le Portugal et la Commission européenne visant à financer des programmes qui aident à atteindre les objectifs nationaux et continentaux en matière de politique économique, sociale et territoriale s'alignant sur la durabilité et l'inclusivité.

« Somai participera à des études et des essais pour des cannabinoïdes hautement purifiés et séparés avec des apports et des procédures de la plus haute qualité, ainsi que des applications de médecine à base de plantes », a déclaré George Bellow, directeur des opérations. « La société prévoit de développer plusieurs formulations de cannabinoïdes avec diverses méthodes d'administration : gélules, patchs transdermiques, bandes sublinguales, pulvérisateurs oraux et gouttes. Nous avons un grand avenir avec le potentiel de croître pour atteindre plus de 12 000 mètres carrés d'espace d'extraction, faisant de notre site l'une des plus grandes installations de fabrication de cannabinoïdes d'Europe. »

À propos de SOMAÍ Pharmaceuticals Ltd.

SOMAÍ Pharmaceuticals est une société internationale axée sur l'extraction de cannabis et la fabrication de formulations pharmaceutiques pour le marché européen. La société investit dans l'extraction, la recherche, le développement et la distribution de produits cannabinoïdes certifiés comme respectant les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutiques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter son site Web . Vous trouverez des articles de SOMAÍ et de Michael ici .

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Vasiliki Koutelieri

Directrice pays

hello@somaipharma.eu