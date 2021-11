Merus participera à une discussion informelle lors de la Jefferies London Healthcare Conference (virtuelle)

French German

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V . (Nasdaq : MRUS), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui que Bill Lundberg, M.D., président-directeur général, participerait à une discussion informelle lors de la Jefferies London Healthcare Conference (virtuelle).



La discussion informelle préenregistrée sera disponible à partir du jeudi 18 novembre 2021 à 8h00 GMT/3h00 (heure de l'Est) sur la page Investors (Investisseurs) du site Web de la Société et restera disponible pendant une durée limitée.