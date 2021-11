EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.10.2021

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.10.2021 oli 18,1929 eurot, kasvades oktoobri jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.10.2021 seisuga 19,22 eurot. EPRA NAV suurenes oktoobris samuti 0,8% võrra.

Oktoobris teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 131 tuhat eurot (septembris: 1 141 tuhat eurot). Fondi konsolideeritud EBITDA oli oktoobris 941 tuhat eurot (septembris 975 tuhat eurot). Mõnevõrra madalamat EBITDA-t mõjutasid peamiselt koroonapandeemiast kiiremat taastumist toetavad turustuskulud Saules Miestase kaubanduskeskuses ning septembriga võrredes 10 tuhande euro võrra madalam konsolideeritud müügitulu.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas oktoobris 496 tuhande euro võrra ning oli seisuga 31.10.2021 12,38 miljonit eurot. Emaettevõtte kontol on oktoobri lõpu seisuga investeerimiseks vabu vahendeid 6,5 miljonit eurot.

Selle aasta kümne kuu jooksul on fond teeninud 9,9 miljoni euro (2020 10 kuud: 8,1 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 8,8 miljonit eurot (2020: 6,97 miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 26% (1,8 miljonit eurot), millest 1,197 miljonit eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine ning ülejäänud kasv on seotud nii eelmisel aastal Covid-19 eriolukorra ajal üürnikele antud allahindlustega kui ka vakantsete pindade väljaüürimisega Ulonu ja Evolutioni büroohoonetes Vilniuses. Selle aasta 10 kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud dividendimaksete arvestuse aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,375 miljonit eurot, millest on olemasolevatesse hoonetesse tehtud lisainvesteeringuid 882 tuhande euro ulatuses, millest üle 400 tuhande investeeris fond KFC restoranihoonesse Saules Miestase kaubanduskeskuses.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.10.2021 seisuga 92,284 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus