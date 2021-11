Les Ulis, le 11 novembre 2021

Lexibook® dévoile ses principales nouveautés à l’effigie du sorcier préféré des enfants : Harry Potter

Lexibook® comble les fans de Poudlard avec sa nouvelle gamme de réveils, veilleuses et luminaire Harry Potter. Immergez-vous dans une totale ambiance Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard avec les designs et effets sonores de l’univers Harry Potter ! LAMPES ET VEILLEUSES

Lampe de Chevet Harry Potter !

Référence Lexibook : LT010HP

Cette lampe LED offre un éclairage doux grâce à un abat-jour représentant les héros préférés de vos enfants. Ce design des maisons de Poudlard est idéal pour qu’ils s’endorment en rêvant du monde d’Harry Potter !

Veilleuse de poche Harry Potter multicolore à emporter partout !

Référence Lexibook : NLJ01HP

Laissez la veilleuse de poche endormir paisiblement votre enfant grâce à sa fonction de changement de couleurs douces et rassurantes.

Légère, petite et résistante, elle s’emporte partout facilement !

Lumière d’ambiance Hedwige

Référence Lexibook : NLJ105HP

Cette adorable veilleuse Hedwige fournit une lumière douce pour créer une ambiance relaxante en continu. Programmable par extinction automatique au bout de 15 minutes, elle permet à l’enfant de s’endormir tranquillement au côté de sa chouette préférée !

REVEILS

Réveil Veilleuse Harry Potter magique !

Référence Lexibook : RL800HP

Laissez vos enfants se réveiller avec les nombreuses sonneries de ce réveil inspirées de l’univers magique de Poudlard. En plus d’une première fonction réveil affichant l’heure avec rétro-éclairage, il possède également un mode veilleuse : la superbe figurine 3D de Harry s’illumine simplement en appuyant dessus !





Réveil Projecteur 3D pour aider l’enfant à s’endormir !

Référence Lexibook : RP500HP

Ce réveil projecteur plonge les enfants dans le thème de leurs films préférés grâce aux figurines 3D décoratives de Harry Potter et Hedwige, ainsi qu’aux nombreux effets sonores inspirés de cet univers magique. Conçu pour faciliter l’endormissement, une simple pression sur la base permet d’enclencher la veilleuse pour une durée de 15 minutes, et d’endormir l’enfant paisiblement dans l’univers de Poudlard. Il projette même l’heure au plafond !

NLJ01HP, NJ105HP, LT010HP, RL800HP et RP500HP seront disponibles dans les magasins spécialisés à partir de novembre 2021, aux PVPC respectifs de 19,99€, 29,99€, 49,99€, 34,99€, 39,99€.

