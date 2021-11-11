AKWEL: 2021年第3季度营业收入

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2021年11月10日星期四

2021年第3季度营业收入

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2021年前9个月合并营业收入为6.991亿欧元，相比去年同期增长7.7%。

合并营业收入（2021年1月1日至9月30日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2021 2020 变动 PCC变动(1) 第1季度 273.3 273.5 -0.1% +6.3% 第2季度 214.3 113.6 +88.7% +99.7% 第3季度 211.5 262.0 -19.3% -17.3% 9个月合计 699.1 649.1 +7.7% +13.1%

(1) 固定业务范围和汇率。





在原材料和电子元件供应紧张的情况下，与2020年第三季度的强劲追赶效应相比，全球汽车行业的销量仍处于较低水平，第三季度营业收入下滑19.3%。

产品和功能收入（与 2020 年第三季度相比下降17.2%）的每个工作日表现优于第二季度，这尚属首次。油、燃料、冷却和机械业务实现了两位数增长，而清洗产品线则出现了急剧下降。

第三季度净现金流（不包括租赁债务）减少了480万欧元。这主要是由于库存增加，但2021年9月底时仍保持在9830万欧元的高位。

全球汽车行业产量仍然不甚明朗。增加年度营业收入的目标越来越难以实现。在此背景下，AKWEL以稳健的模式和有利的财务状况为后盾，继续通过投资于商业开发和新移动解决方案来为长期发展做准备。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有10,500多名员工。







Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP

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