CGG : CGG, TGS et BGP Annoncent le Démarrage de l’Acquisition de la Phase 1 du Projet Suriname 3D

CGG, TGS et BGP Annoncent le Démarrage de l’Acquisition de la Phase 1 du Projet Suriname 3D



Paris, France – le 11 novembre 2021

CGG, le leader mondial des géosciences, au sein d’un consortium avec TGS et BGP, annonce ce jour le démarrage de l'acquisition de la phase 1 du projet Suriname 3D conformément à l’accord signé avec Staatsolie pour des programmes multi-clients au large du Suriname.

Cette étude 3D est adjacente au prolifique bloc 58 et couvrira la zone amont des mêmes systèmes de chenaux du Crétacé supérieur qui ont déjà fait leurs preuves récemment.

La phase 1 comprend l’acquisition de 11 100 km2 de nouvelles données sismiques 3D et le retraitement de 3 000 km2 de données sismiques 3D. L'acquisition sera effectuée par le navire BGP Prospector.

CGG traitera toutes ces données multi-clients dans son centre d'imagerie de subsurface de Houston et mettra en œuvre ses séquences d'imagerie profondeur de haut de gamme, y compris ses technologies propriétaires, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TLFWI) et l’inversion High-Frequency FWI.

Les premiers résultats seront disponibles à partir d'avril 2022 et les produits finaux TTI Kirchhoff PSDM seront prêts à partir de novembre 2022.

Ce projet est financé par l'industrie.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

