Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse 2020/2021 majandusaasta auditeeritud aruande avalikustamise kohta

AS PRFoods avalikustas 05.11.2021 AS PRFoods börsiteate, milles teatas, et pikendab 2020/2021 majandusaasta aruande avalikustamise aega kuni 15.11.2021. Finantsinspektsioon tegi 08.11.2021 AS-le PRFoods ettekirjutuse äriühingu 2020/2021 auditeeritud majandusaasta aruande viivitamatuks avalikustamiseks. Lisaks tegi Finantsinspektsiooni AS-ile PRFoods sunniraha hoiatuse summas 15 000 eurot juhuks, kui avalikustamisega viivitatakse kauem kui 15.11.2021.