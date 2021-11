Månedlig mængderapport: Fragt lavere da lageropbygning i UK øgede mængder i 2020

English Danish

INVESTOR NEWS Nr. 34/2021

Færge – fragt: De samlede mængder i oktober 2021 var 7,6% lavere end i 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 2,3 ppt

til -9,9%.

Nedgangen i de samlede mængder skyldtes lavere mængder på britiske ruter sammenlignet med 2020, da lageropbygning i Storbritannien forud for Brexit begyndte at øge mængderne i oktober 2020. Dertil kommer en opbremsning i britiske mængder som følge af de aktuelle flaskehalse i forsyningskæder, idet nogle importører og eksportører midlertidigt begrænsede mængder i løbet af måneden for at undgå yderligere belastning af forsyningskæder. Mængderne for forretnings-enhederne Channel og North Sea var således lavere i oktober end i 2020.

Forretningsenheden Mediterranean fortsatte med at transportere mængder over 2020, mens Baltic Seas mængder var lavere end i 2020, idet kapaciteten på én rute blev reduceret fra to færger i 2020 til én færge i oktober 2021.

Mængderne for Mediterranean og Baltic Sea var i oktober 2021 højere end i 2019, mens flaskehalse i forsyningskæder knyttet til Storbritannien medførte lavere mængder i Channel og North Sea sammenlignet med 2019.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i oktober 2021 var 89,6% højere end i 2020. Stigningen var størst mellem Norge og Danmark, hvor rejserestriktioner i vid udstrækning var afviklet i oktober. Antallet af passagerer på britiske ruter er ligeledes stigende, men i et lavere tempo, eftersom rejserestriktioner stadig er gældende for rejser på disse ruter.

DFDS færgemængder Oktober Sidste 12 måneder Fragt 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Lanemeter, '000 4.131 3.817 -7,6% 39.508 43.501 10,1% Passager 2020 2021 Ændr. 2019-20 2020-21 Ændr. Passagerer, '000 64 122 89,6% 1.969 824 -58,2%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for november forventes offentliggjort 13. december 2021.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01



Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42



Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59



Nicole Seroff, Communications, +45 31 40 34 46





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil