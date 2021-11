INFINIQs KI-Einzelhandelslösung "AI Counter" wird im Rahmen der CES 2022 mit dem Innovationspreis ausgezeichnet

- Die KI erkennt das Bild des Produkts, selbst ohne Barcode, mit 99,9 % Genauigkeit.

- Anwendung von KI-Computer-Vision-Konvergenztechnologie "HEX VISION".

SEOUL, Südkorea, Nov. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INFINIQ (Noh Sung-un, Park Jun-hyung, Co-CEO von INFINIQ Corp.), ein koreanisches Unternehmen, das Lösungen für autonomes Fahren anbietet, wurde für seine hochmoderne KI-Einzelhandelslösung "AI Counter" offiziell mit dem CES 2022 Innovation Awards ausgezeichnet. Die KI-Einzel-handelslösung ist eine optimierte Produktberechnungslösung für Einzelhandelsgeschäfte der nächsten Generation und wurde auf der CES 2022 in zwei Kategorien ausgezeichnet: Software & Mobile Apps und Smart Cities.

Die KI-Computer-Vision-Konvergenztechnologie HEX VISION wird zur Erkennung und Berechnung des Produktbildes mithilfe einer integrierten Kamera eingesetzt. INFINIQ entwickelte HEX VISION mit Gesichts-, Verhaltens- und Objekterkennungstechnologie.

Der KI-Schalter kann Produkte verkaufen, die keine Strichcodes haben oder unregelmäßige Formen aufweisen. Das Gerät berechnet die Artikel automatisch, während sie sich auf einem Förderband bewegen. Die KI-Theke kann z.B. in Geschäften die 24 Stunden geöffnet haben, Geschäften ohne Personal und in Selbstbedienungskassen effektiv integriert werden ohne kostspielige Änderung der bestehenden Ladeninfrastruktur zu verursachen.

INFINIQ wird Mitte November mit "MEALY", den ersten KI-Laden mit KI-Schaltern von HEX VISION, eröffnen. Das Unternehmen plant, seine Läden zu erweitern und die Zusammen-arbeit mit großen Einzelhändlern zu fördern. INFINIQ wird auf der kommenden CES mit mehreren globalen Einzelhändlern zusammentreffen, um über das Potenzial, das HEX VISION für innovative Einzelhandelsgeschäfte bietet, zu sprechen.

Noh Sung-un, CEO von INFINIQ, sagte: "Der KI-Schalter wurde mit dem CES 2022 Innovation Award als weltweit innovatives Produkt ausgezeichnet. Wir werden auch in Zukunft durch den Einsatz von HEX VISION in verschiedenen Bereichen Innovationen schaffen."

Unterdessen wird INFINIQ im Januar 2022 an der CES 2022 teilnehmen, um neben den "MEALY"-Läden und selbstfahrenden Lösungen die mit der Innovationspreisträger-Technologie "AI Counter" ausgestattet sind, weitere Datendienste und Plattformen für künstliche Intelligenz vorzustellen.

Über INFINIQ

INFINIQ ist ein Unternehmen, das sich auf selbststeuernde Datenlösungen in Korea spezialisiert hat. Basierend auf einem Ökosystem, das sein eigenes HEX VISION-Technologiesystem und seine Datenplattform integriert, bietet es Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen wie autonomes Fahren und Einzelhandel an. Das 2005 gegründete Unternehmen bietet sichere Dienstleistungen auf der Grundlage eines hohen Datenschutz-niveaus wie ISO27001 und ISO27701 und hat eine Gesellschaft in Luxemburg für europäische Dienstleistungen gegründet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://infiniq.co.kr/en/ oder auf LinkedIn's INFINIQ.

