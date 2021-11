NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 119 MSEK (104), en ökning med 14,5%.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5,6 MSEK (3,5), rörelsemarginal 4,7% (3,4). Regeringens stödpaket påverkade förra årets tredje kvartals resultat positivt med 0,6 MSEK.

• Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 4,1 MSEK (2,3).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet uppgick till 0,46 SEK (0,26).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 7,7 MSEK (1,6).





Januari-september i sammandrag

• Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 358 MSEK (326), en ökning med 9,8%.

• Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 12,4 MSEK (8,4), rörelsemarginal 3,5% (2,6). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 4,3 MSEK under perioden januari-september 2020.

• Resultatet för perioden januari-september uppgick till 8,9 MSEK (5,5).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-september uppgick till 0,98 SEK (0,61).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till -7,4 MSEK (16,8).





VD-kommentar

Under årets tredje kvartal har NGS fortsatt en stark tillväxt vilket resulterat i en omsättningsökning om cirka 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det tredje kvartalet präglas normalt sett av lägre aktivitet avseende våra rekryteringstjänster, men i år har vi haft en god efterfrågan tidigt i perioden. Efterfrågan inom sjuksköterskebemanningen har också präglats av stora personalbehov hos våra kunder, vilket resulterat i höga tillväxttal.

Rörelseresultatet ökade till 5,6 MSEK jämfört med 3,5 MSEK motsvarande period föregående år och rörelsemarginalen ökade till 4,7 procent jämfört med 3,4 procent i tredje kvartalet 2020. Rörelsemarginalen stärktes också jämfört med föregående kvartal.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har fortsatt utvecklats positivt. Vi ser en ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal både inom privat och offentlig sektor. Inom vår chefsrekrytering fortsätter vi bryta ny mark, liksom inom vår tjänst kvalificerad personbedömning där det finns en stark och stabil underliggande efterfrågan.

Trenden med en ökad efterfrågan inom sjuksköterske- och socionombemanningen fortsatte under tredje kvartalet och båda verksamheterna har haft en stark omsättningstillväxt. Konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd innebär utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Med dessa förutsättningar är vi mycket nöjda med att vi lyckats öka rörelsemarginalen under kvartalet genom en växande affär. Vår norska verksamhet var under större delen av kvartalet fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att majoriteten av vår personal inom sjuksköterskebemanningen varit förhindrad eller valt att inte ta uppdrag i Norge. När restriktionerna nyligen öppnat upp ser vi nya möjligheter att växa vår norska affär.

Läkarbemanningen har under kvartalet fortsatt tappa i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beroende på att stora delar av specialistvården, där NGS är en stark aktör, fortfarande väntar på att operationer och andra behandlingar inom vårdgarantin ska återupptas fullt ut. Inom primärvården närmar sig nivåerna i linje med innan pandemin och inom detta område har läkarbemanningen en positiv utveckling igen.

Skolbemanningen visar markant tillväxt även detta kvartal. Denna påverkas av att skolorna var stängda eller hade inhyrningsstopp under delar av förra hösten och därmed är jämförelsetalen låga. Vi har en positiv utveckling inom skolbemanningen och ser fram emot ett år med ett stabilare inköpsmönster som effekt av de lättade restriktionerna.

Vårt tredje kvartal fortsätter den positiva trenden med tillväxt med ökad lönsamhet och vi ser positivt på våra marknadsförutsättningar under resterande del av 2021.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör





