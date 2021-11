RAPPEL -- Papiers Tissu KP publiera ses résultats financiers et ceux de Produits Kruger S.E.C. pour le troisième trimestre de l’exercice 2021

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) (« PTKP »), qui détient un intérêt limité dans Produits Kruger S.E.C (« PK S.E.C. »), publiera les résultats financiers de PTKP et de PK S.E.C. pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 le vendredi 12 novembre 2021, avant l’ouverture de la séance. PTKP tiendra une téléconférence cette même journée, à 8 h 30, heure de l’Est.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Au téléphone : 1-800-599-5188 ou 647-365-5897

Sur le site Web : www.kptissueinc.com

Les documents auxquels on fera référence lors de la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Téléconférence archivée

La téléconférence sera disponible jusqu’à minuit le 19 novembre 2021 et il sera possible d’y accéder en composant le 1-800-770-2030 ou 647-362-9199 et en entrant le mot de passe 9884406.

Un enregistrement de la téléconférence demeurera disponible sur le site Web jusqu’à minuit le 19 novembre 2021.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

Papiers Tissu KP inc. est une société créée exclusivement aux fins d’acquérir une participation dans Produits Kruger S.E.C. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C.

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.





RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

Tél. : 905.812.6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS:

Mike Baldesarra

Directeur des Relations Investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

Tél.: 905.812.6962

IR@KPTissueinc.com

Source Papiers Tissu KP Inc.