Innofactor Oyj:lle on myönnetty vahingonkorvausta

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 11.11.2021 klo 17.00

Innofactor Oyj:lle on myönnetty noin 2,3 miljoonaa euroa vahingonkorvausta Tukholman kauppakamarin (SCC) välimiesmenettelyssä sopimusrikkomuksesta johtuen. Vahingonkorvaus liittyy vuoden 2016 Lumagate-yritysostoon, jonka osana Innofactor oli sopinut optiosta Ironstone-yhtiöiden ostamiseen.

Vahingonkorvaukseen liittyvän perinnän epävarmuuden takia vahingonkorvaussaatavaa ei kirjata saamiseksi tässä vaiheessa, eikä sillä ole välitöntä tulosvaikutusta. Vahingonkorvaus tuloutetaan sitä mukaan ja siltä osin, kun saatavaa saadaan perittyä.

Espoossa 11.11.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

