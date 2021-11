Vertex est reconnue comme un Leader dans les rapports IDC MarketScape sur l'automatisation fiscale mondiale pour les grandes entreprises et la TVA

French German

BOSTON, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé avoir été qualifié de Leader dans deux rapports IDC MarketScape – IDC MarketScape: SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Enterprise 2021 Vendor Assessment (doc # US47987421 , OCTOBRE 2021) et IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud Value-Added Tax Software 2021 Vendor Assessment (doc #US47987321 , octobre 2021). Vertex a également été qualifiée d'Acteur majeur dans l'IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sales and Use Tax Automation Software for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment (doc #US47987521 , OCTOBRE 2021). Les rapports IDC MarketScape soulignent l'importance des taux d'imposition, des règles et des réglementations à travers le monde pour les entreprises cherchant à se développer dans l'économie mondiale.



C'est la deuxième fois que Vertex est reconnue comme un Leader par un IDC MarketScape dans l'évaluation des fournisseurs d'impôts indirects (doc #US43263718, JANVIER 2019).

Selon l'IDC MarketScape Tax Use Automation for Enterprise, « Les entreprises devraient envisager Vertex si elles cherchent à répondre à une liste croissante de décisions fiscales mondiales et ont besoin de logiciels fiscaux cloud fiables capables de satisfaire la conformité fiscale et les exigences réglementaires critiques. »

« Vertex est fière d'être reconnue pour ses solutions SaaS dans les rapports IDC MarketScapes pour l'automatisation de l'utilisation fiscale pour les grandes entreprises, les PME et la TVA », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Cette reconnaissance témoigne de notre leadership et de notre expertise approfondie en matière de fiscalité indirecte et de technologie cloud. Nous continuons à développer nos capacités sur le marché intermédiaire avec les solutions de commerce électronique de Taxamo et notre nouvelle plateforme de conformité TVA basée sur le cloud, nous permettant de soutenir les entreprises mondiales de toutes tailles peu importe où elles effectuent des transactions, sur l'ensemble du processus de gestion fiscale, de bout en bout. »

Vertex se différencie dans l'industrie en offrant une base de données de contenu fiscal mondiale à travers des marchés verticaux et des biens numériques et physiques spécifiques, et répond aux complexités du plus large éventail d'entreprises, de plateformes commerciales et de places de marché mondiales.

« La transformation fiscale et numérique mondiale signifie une complexité fiscale accrue, créant un besoin urgent de technologie automatisée », a déclaré Kevin Permenter, directeur de la recherche IDC pour les applications financières. « Vertex est un leader dans le domaine de la fiscalité indirecte avec une clientèle d'entreprise. Les récentes acquisitions reflètent des intégrations et des forces améliorées visant spécialement à soutenir tous les types d'entreprises qui sont confrontées à la conformité dans plus de 19 000 juridictions à travers le monde. »

À propos d'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés.Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées dans un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. La mise au point, la diffusion et le calendrier de l'ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act (Loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

