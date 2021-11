Avec des exigences de voyage simplifiées, Cuba deviendra l’une des destinations à entrée facile le 15 novembre

English French

MONTRÉAL, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À partir du 15 novembre 2021, il sera plus facile que jamais pour les amoureux du soleil de s’envoler avec Sunwing vers Cuba, une destination adorée des Canadiens. Avec la levée des restrictions à l’entrée pour les voyageurs entièrement vaccinés, le voyagiste a annoncé que cette île populaire sera considérée comme l’une des destinations à entrée facile, juste à temps pour le temps des fêtes. Pour garantir une expérience sans souci, Sunwing offre des vols vers Cuba depuis plusieurs villes de départ canadiennes, en plus d’une couverture médicale COVID-19 et des exigences de voyage simplifiées. De plus, il n’exige aucuns frais de modification.



À partir du 15 novembre, le processus sera des plus harmonieux puisque les voyageurs entièrement vaccinés n’auront pas à fournir de résultat négatif à la COVID-19 ou à se placer en quarantaine à leur arrivée à Cuba. Les passagers devront présenter une preuve de vaccination, remplir le formulaire de santé fourni à bord et présenter une preuve d’assurance COVID-19 à leur arrivée. Les passagers non vaccinés devront toujours fournir un résultat négatif à un test PCR effectué au plus tard 72 heures avant leur vol de départ, autant pour monter à bord de leur vol au Canada que pour être autorisés à entrer à Cuba.

« Nous avons repris les vols vers Cuba le mois dernier et nos clients sont ravis d’être de retour dans cette destination vacances populaire », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. Des plages immaculées à l’accueil chaleureux des Cubains, en passant par les magnifiques hôtels, nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs. Nous avons hâte de reprendre notre programmation en force maintenant qu’il est plus facile que jamais de visiter cette destination emblématique, et nous sommes heureux d’emmener encore plus de Canadiens sur ses plages ensoleillées cet hiver. »

Des vols seront offerts depuis plusieurs villes à travers le Canada, y compris Montréal, Québec, Bagotville, Toronto, Ottawa, Edmonton, Calgary, Regina, Vancouver, Winnipeg et Saskatoon, vers les destinations populaires de Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa Maria et Holguín. L’horaire de vols complet est disponible sur sunwing.ca. Plus d’itinéraires et de dates devraient être ajoutés dans les prochains mois en fonction de la demande croissante des clients et pour s’aligner sur le moment où d’autres aéroports régionaux obtiendront l’autorisation d’opérer des vols internationaux.

À l’approche des températures plus froides, les clients qui souhaitent se rendre dans le Sud et passer le temps des fêtes sous les tropiques peuvent choisir parmi une gamme d’hôtels cubains pour tous les styles de voyage avec des forfaits de dernière minute. Les familles qui planifient des escapades ensoleillées adoreront le Memories Flamenco Beach Resort, à Cayo Coco, qui propose des activités amusantes pour tous les âges. Les couples en quête de romance pourront séjourner à l’hôtel pour adultes Sanctuary at Grand Memories Varadero, qui offre des sections exclusives à quelques pas de l’une des plages les plus célèbres de Varadero. Le Royalton Hicacos Resort & Spa est un autre excellent choix pour les adultes, avec son ambiance sereine, sa grande piscine avec une chute d’eau et ses options d’hébergement Diamond Club™.

Pour un retour à Cuba le plus agréable possible, Sunwing offre la possibilité aux clients de modifier leurs plans en tout temps, sans frais jusqu’à sept jours avant le départ, ainsi qu’une couverture médicale d’urgence COVID-19 sur la plupart des forfaits tout compris,applicable sur les nouvelles réservations effectuées entre le 27 septembre et le 6 décembre 2021 pour des voyages entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1bb791e2-bd8b-4095-9a27-33e38bca2d91/fr

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A