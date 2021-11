Exterro accueille Jenny Hamilton, cliente de longue date et chef de l’équipe de l'e-découverte au sein de l'entreprise Fortune 100, en tant que nouvelle directrice juridique

French German

PORTLAND, Oregon, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd’hui l’ajout d’une experte en découverte juridique et en technologie Jenny Hamilton en tant que nouvelle directrice juridique. Son embauche stratégique renforce l’engagement d’Exterro pour élaborer une équipe de direction de classe mondiale et consolide la position d’Exterro sur le marché de la GRC juridique alors que la société poursuit sa forte dynamique et ses avancées vers un futur potentiel d’introduction en bourse.



Mme Hamilton a précédemment dirigé l’équipe internationale de John Deere chargée de recueillir les preuves, où elle s’est attelée à la tâche colossale d' élaborer la découverte électronique, les enquêtes et la pratique de la découverte transfrontalière de la marque, vieille de près de 200 ans. Au cours de ses 14 ans chez Deere, Mme Hamilton a mis en œuvre un plan d’action développé stratégiquement pour l’adoption, le déploiement et l’utilisation à l’échelle mondiale de technologies avancées qui transformeraient les pratiques GRC de la société à l’échelle des entreprises du Fortune 100. Après des tests et des audits exhaustifs de plusieurs plateformes logicielles de découverte électronique, Mme Hamilton et son équipe ont choisi Exterro comme première plateforme de découverte électronique de Deere. Une partie du processus de prise de décision de son équipe a impliqué non seulement les capacités et les performances de la technologie d’Exterro, mais également la compréhension approfondie par la société de l’organisation mondiale et de la prévision de Deere pour aider à résoudre les besoins spécifiques de la GRC juridique de l’avenir. À l’instar d’Exterro, Mme Hamilton a prédit la convergence de la découverte électronique, de la confidentialité et de la cybersécurité, et est ravie de jouer un rôle important dans la progression de la technologie pour aider ses pairs institutionnels à relever les défis complexes de ces domaines d’activité.

L’embauche de Mme Hamilton fait suite à des améliorations significatives de la plateforme d’examen d’Exterro, pour lesquelles elle fera partie intégrante en fournissant des conseils stratégiques pour aider Exterro à faire un effort agressif sur le marché de l’évaluation. Disponible en tant que solution autonome de révision de documents ou dans le cadre de la suite plus étendue du nom d’Exterro Orchestrated E-Discovery, le module Exterro Review propose certaines des capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique les plus avancées du marché, notamment la traduction automatique neuronale, l’étiquetage intelligent et la reconnaissance d’entité nommée. Il convient à tous les cas d’utilisation de révision (à savoir la découverte, le passage en revue des violations, la DSAR, le FOIA, les enquêtes, etc.), depuis l’examen de premier passage jusqu’aux projets d’examen pluriannuels, multiforme et à plusieurs niveaux les plus complexes, y compris les demandes de deuxième niveau.

« L’embauche de Jenny en tant que nouvelle GC survient à un moment où la croissance est remarquable chez Exterro alors que nous étendons la présence mondiale de notre société tout en développant une fonctionnalité améliorée sur l’ensemble de notre plateforme de GRC juridique qui valide davantage notre position de leader sur le marché », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « Représentant l’un de nos partenariats clients les plus anciens et les plus solides d’une entreprise du Fortune 100, l’expérience interne de Mme Hamilton, associée à sa compréhension approfondie de notre technologie, fournira à Exterro la prévoyance et l’expertise mondiale nécessaires pour développer nos opérations de classe mondiale et élargir notre clientèle Fortune 500. »

Mme Hamilton, une pionnière de l’industrie, a acquis une notoriété mondiale pour une approche innovante de la construction et de l’orchestration d’opérations juridiques et de programmes de gouvernance des données tels que la découverte de données et les enquêtes transfrontalières. « En tant que cliente de longue date, j’ai observé Exterro élaborer la plateforme de découverte électronique la plus avancée et la plus complète permettant de traiter non seulement les litiges et les enquêtes internes, mais aussi chaque domaine de risque de données pour une grande organisation : les demandes d’accès aux données, l’examen des violations de cybersécurité et la gestion des informations de dossiers pour n’en citer que quelques-uns », a déclaré Jenny Hamilton, directrice juridique générale d’Exterro. « Je suis impatiente d’appliquer mon expérience client et industrielle unique pour améliorer notre capacité à accroître l’adoption globale de la suite de découverte électronique et de la technologie d’examen d’Exterro, tout en augmentant la part de marché globale de la société. »

Mme Hamilton, qui est titulaire d’un J.D. de la faculté de droit de l’université d’Iowa, a mené l’équipe de découverte de John Deere jusqu’à la notoriété du secteur, saluée par Legal Technology News pour son approche disciplinée de l’acquisition et de la mise en œuvre de technologies. Après Deere, Mme Hamilton a occupé le poste de directrice juridique et de responsable de la confidentialité des données pour le cabinet de services juridiques HaystackID, développant ses opérations juridiques et de conformité. Désormais chez Exterro, elle supervisera les services des ressources humaines et juridiques de la société tout en apportant son expertise de l’industrie aux équipes de vente et d’ingénierie.

