La Légion royale canadienne procède à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir 2021

OTTAWA, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 100e anniversaire du coquelicot comme symbole du Souvenir au pays a été le thème de la cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa. Bien que la température y était quelque peu tempérée, le rassemblement, avec tous ses éléments traditionnels, s'est déroulé sous un ciel lumineux. Cette commémoration solennelle annuelle rend hommage à tous les hommes et femmes qui ont donné leur vie au service de ce pays.



Les précautions liées à la pandémie ont de nouveau limité le nombre de participants cette année. Toutefois, suite à de récents changements quant aux restrictions sur les foules en Ontario et à Ottawa, les spectateurs étaient les bienvenus. Tous ceux qui étaient présents ont rendu hommage, accompagnés de prières, de musique spéciale, d'une salve de 21 coups de canon et d'un défilé aérien de CF-18 Hornet. La cérémonie annuelle organisée par La Légion royale canadienne permet au pays de ne jamais oublier les anciens combattants tombés au combat.

« Nous pouvons parfois tenir nos libertés pour acquises, a déclaré le président national, M. Bruce Julian. Nous devons toutefois toujours nous rappeler la chance que nous avons et honorer dans nos cœurs nos anciens combattants, et ce, non seulement le 11 novembre, mais tout au long de l'année. »

Mme Josée Simard, la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, a déposé une couronne au nom de toutes les mères militaires qui ont perdu un enfant au service de leur pays. Sa fille, la Caporale Karine Blais de l'Armée canadienne, est décédée en 2009 lorsque le véhicule dans lequel elle se trouvait a heurté une bombe en bordure de route près de Kandahar, en Afghanistan.

Les membres du Cortège vice-royal ont déposé une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada. Parmi eux, la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary May Simon; le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau; le ministre des Anciens Combattants du Canada, l'honorable Lawrence MacAulay; le chef d'état-major de la Défense par intérim, le général Wayne Eyre; le président du Sénat du Canada, l'honorable George Fury, et le président de la Chambre des communes du Canada, l'honorable Anthony Rota. Les artistes du concours littéraire et d'affiches sur le thème du Souvenir, Ryan McCardle et Louise McCrow, ont déposé une couronne au nom de la jeunesse du Canada. Le président national de la Légion et des représentants d'organisations d'anciens combattants ont également rendu hommage de la même façon.

Après la cérémonie officielle, des groupes et particuliers ont pris le temps de déposer leurs coquelicots sur la tombe du Soldat inconnu - un acte symbolique qui est devenu une tradition déjà bien ancrée.

Le 11 novembre, plus de 117 000 coquelicots virtuels – chacun représentant un des Canadiens morts au champ d'honneur – glisseront une fois de plus le long de la Tour de la Paix sur la Colline du Parlement, et une Pluie de coquelicots virtuelle descendra en cascade sur l’édifice du Sénat et la tour de verre du Centre national des Arts pour une dernière soirée, jusqu'à minuit.

