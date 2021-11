Les Ulis, le 12 novembre 2021

Découvrez le nouveau conteur d’histoires musical lumineux de Lexibook® pour endormir les enfants en toute facilité !





Lexibook® étoffe sa gamme de produits autour du sommeil de l’enfant et dévoile sa nouveauté 3 en 1 : conteur d’histoires, ourson musical et veilleuse qui permet d’aider les enfants à s’endormir tranquillement en toute autonomie !

Des heures d’histoires fascinantes pour émerveiller les enfants !

Quoi de mieux pour endormir votre enfant chaque soir qu’un adorable ours polaire qui raconte les histoires, fables, légendes ou même contes préférés des enfants tout en s’illuminant ! Très intuitif et facile à utiliser, ils peuvent l’éteindre et l’allumer très facilement par eux-mêmes.

Un compagnon musical apaisant !

Les enfants peuvent également s’endormir paisiblement au son de plusieurs mélodies douces incluses qui les bercent et facilitent leur endormissement.

Une veilleuse parfaite pour s’endormir !

Cet ourson offre également une ambiance douce et relaxante au travers de 4 couleurs différentes. Sa lumière LED, économe en énergie, permet une utilisation en continu ! S’endormir sans avoir peur du noir n’a jamais été aussi facile pour les enfants !

Un petit ours, aussi mignon que pratique !

Grâce à sa petite taille et sa matière antichocs, il s’emporte partout facilement ! Disposant d’une batterie rechargeable, il offre une grande autonomie pour en profiter pendant des heures, et ce même pendant la sieste !

SNT01ANXFR sera disponible dans les magasins spécialisés et en ligne à partir de novembre 2021, au PVPC de 29,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 23 23 11 - rpfr@lexibook.com





Pièce jointe