TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q3 2021

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 112/2021

Tvis, 12. November 2021

Kvartalsrapport Q3 2021 (1. juli – 30. september)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2020)

Fortsat pæn vækst i 3. kvartal. Indtjeningen i 3. kvartal påvirket af forsyningsudfordringer og timing af prisstigninger.

CEO Torben Paulin:

“I 3. kvartal forblev kundeefterspørgslen solid og understøttede dermed omsætningsvæksten. Den sammenlignelige organiske vækst var 10%, og den rapporterede omsætning steg med 6,1%, som inkluderer en negativ indvirkning af frasalget af Svane Køkkenet butikken i København samt frasalget af e-commerce aktiviterne i kitchn.dk (nu del af den fusionerede Celebert/kitchn.dk virksomhed). Vi fortsætter med solide vækstrater i omsætningen udenfor Danmark, som steg med 16% sammenlignet med 3. kvartal sidste år.

Samtidigt er vi i en historisk situation med markant ustabilitet og udfordringer i forsyningskæden på tværs af hele køkkenbranchen. Dette medfører løbende mitigering for at sikre så høj leveringssikkerhed som muligt trods udfordringerne, hvilket medfører yderligere omkostninger og dermed en midlertidig negativ effekt på indtjeningen på den korte bane. Alle medarbejder i TCM Group samt de dedikerede ansatte i butiksnetværket gør deres bedste for at håndtere den nuværende situation, og jeg er oprigtigt imponeret over deres daglige bestræbelser på at begrænse effekten af denne udfordrende situation over for vore slutkunder.

Derudover er indtjeningen i 3. kvartal negativt påvirket af markante prisstigninger på råvarer. Vi har allerede implementeret salgsprisstigninger, som vil mitigere den negative effekt fra råvareprisstigninger i 4. kvartal.

Som resultat af ovenstående endte justeret EBIT på DKK 31,7 millioner sammenlignet med DKK 33,1 millioner i 3. kvartal sidste år. EBIT i kvartalet var DKK 43,7 millioner sammenlignet med DKK 32,1 millioner i 3. kvartal sidste år og var positivt påvirket af en engangsnettoindtægt fra Celebert/kitchn.dk transaktionen på DKK 15,5 millioner. Vi er tilfredse med denne transaktion, som vil give os endnu mere fremdrift i forhold til at øge vores online-forretning og -tilstedeværelse.

Vi gentager vores helårsforventninger til omsætningen i niveauet DKK 1.090-1.120 millioner, og for justeret EBIT præciserer vi vores helårsforventninger til at være i niveauet DKK 148-155 millioner.”

Finansielle nøgletal 3. kvartal 2021

Omsætningen blev DKK 262,4 millioner (DKK 247,4 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 6,1%. Den sammenlignelige organiske vækst var 10%.

Justeret EBITDA DKK 35,8 millioner (DKK 38,6 millioner). Justeret EBITDA margin var 13,7% (15,6%).

Justeret EBIT faldt med DKK 1,4 millioner til DKK 31,7 millioner (DKK 33,1 millioner). Justeret EBIT-margin var 12,1% (13,4%).

Engangsposter havde en samlet positiv indvirkning på DKK 12,0 millioner (negativ DKK 1,0 million). Engangsposter inkluderede omkostninger relateret til Covid-19 forholdsregler og relaterede forsyningsudfordringer samt gevinst fra frasalget af kitchn.dk aktiviteterne, som blev fusioneret ifm. opkøbet af Celebert, modregnet omkostninger relateret til transaktionen.

EBIT steg DKK 11,6 millioner til DKK 43,7 millioner (DKK 32,1 millioner) svarende til en EBIT-margin på 16,6% (13,0%).

Periodens resultat steg med DKK 13,7 millioner til DKK 38,0 millioner (DKK 24,4 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -11,7 millioner (DKK 25,0 millioner).

Cash conversion ratio var 56,4% (94,3%).

Finansielle nøgletal 9 måneder 2021

Omsætningen blev DKK 834,1 millioner (DKK 761,7 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 9,5%. Den sammenlignelige organiske vækst var 12%.

Justeret EBITDA DKK 121,2 millioner (DKK 119,4 millioner). Justeret EBITDA margin var 14,5% (15,7%).

Justeret EBIT steg med DKK 5,4 millioner til DKK 108,7 millioner (DKK 103,3 millioner). Justeret EBIT-margin var 13,0% (13,6%).

Engangsposter havde en samlet positiv indvirkning på DKK 9,2 millioner (negativ DKK 2,0 millioner).

EBIT steg DKK 16,6 millioner til DKK 117,9 millioner (DKK 101,3 millioner) svarende til en EBIT-margin på 14,1% (13,3%).

Periodens resultat steg med DKK 17,5 millioner til DKK 94,6 millioner (DKK 77,1 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 15,9 millioner (DKK 71,1 millioner).

Finansielle forventninger for regnskabsåret 2021 er en omsætning i intervallet DKK 1.090-1.120 millioner (uændret) og justeret EBIT i intervallet DKK 148-155 millioner (før DKK 148-162 millioner).

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

