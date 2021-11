MT Højgaard Holding A/S: God fremgang i 3. kvartal, opdaterede forventninger fastholdes

English Danish

MT Højgaard Holding A/S offentliggør delårsrapporten for 3. kvartal 2021 med følgende hovedpunkter:



RESULTATER I 3. KVARTAL



• Omsætningen steg 20% til 1.803 mio. kr. efter bredt funderet vækst i Danmark samt internationalt.

• Driftsresultatet* blev 64 mio. kr. mod 37 mio. kr. i 3. kvartal 2020. Overskudsgraden* steg til 3,5% som følge af bedre kapacitetsudnyttelse, højere bruttomargin og lavere nedskrivninger.



RESULTATER I ÅRETS FØRSTE 9 MÅNEDER



• Omsætningen steg 16% til 5.092 mio. kr. Den organiske vækst var i niveauet 9%.

• Driftsresultatet* steg til 104 mio. kr., og overskudsgraden* var 2,0% mod 1,8% år til dato i 2020.

• Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret til 110 mio. kr. mod 20 mio. kr. år til dato i 2020. Heri indgår særlige poster på +29 mio. kr. fra salgsavance, mens særlige poster sidste år var -31 mio. kr.

• Resultatet af fortsættende aktiviteter før skat blev 64 mio. kr. mod -18 mio. kr. år til dato i 2020.



STIGENDE ORDREINDGANG



• Ordreindgangen på 7,7 mia. kr. år til dato var 68% højere end i samme periode sidste år.

• Ordrebeholdningen var ved udgangen af september 10,7 mia. kr. mod 6,8 mia. kr. på samme tid sidste år og 8,2 mia. kr. ved årsskiftet.

• Den potentielle værdi af vundne, men ikke kontraherede opgaver var knap 4,2 mia. kr. Dertil kommer værdien af opgaver i strategiske byggepartnerskaber.



FORVENTNINGER TIL 2021



Den 13. oktober opjusterede selskabet forventningerne til året med afsæt i de solide resultater i 3. kvartal og udsigten til et endnu bedre 4. kvartal. Disse opdaterede forventninger fastholdes:



• Omsætningen ventes at stige 19% og blive i niveauet 7,1 mia. kr. mod 6,0 mia. kr. i 2020.

• Driftsresultatet* ventes at stige 50% til omkring 185 mio. kr. mod 124 mio. kr. i 2020.

• Fremgangen i 4. kvartal ventes at blive drevet af stigende aktivitet, toplinje og bedre marginer efter højere kapacitetsudnyttelse. Desuden ventes stigende indtægter fra salg af projekter.

• 99% af årets forventede entrepriseomsætning var kontraheret ultimo september.



”Vi har en ordrebeholdning på over 10 mia. kr., og det er det højeste niveau i mere end 10 år. Vores satsning på strategiske samarbejder og partnerskaber med bygherrer lønner sig. Konkurrencekraften er styrket på tværs af koncernen, og der er fortsat god efterspørgsel – især inden for de områder, hvor vi har noget særligt at byde på. Resultatmæssigt er vi lidt foran planen i år, og vi ser frem til at levere yderligere forbedringer i 2022,” siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding.



Kontakt: Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.



Vedhæftet fil: Delårsrapport for 3. kvartal 2021.



* Driftsresultat og overskudsgrad præsenteres før særlige poster og særlige afskrivninger.

