DNA Oyj: Muutos DNA:n johtoryhmässä Christoffer von Schantzin siirtyessä yhtiön laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtajaksi

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE* 12.11.2021 KLO 10.00



DNA:n strategiajohtaja ja johtoryhmän jäsen, DI Christoffer von Schantz, siirtyy DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtajaksi 22.11.2021 alkaen. Hän jää pois yrityksen johtoryhmästä vuoden loppuun mennessä.

Christoffer von Schantz on toiminut DNA:n strategiajohtajana vuodesta 2013 alkaen. Uudessa tehtävässään DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtajana hän raportoi DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisäselle.

Uuden strategiajohtajan haku käynnistetään välittömästi.

”On tavattoman hienoa saada kokenut strategiaosaaja ja pitkän linjan DNA:lainen vastaamaan laajakaista ja TV -liiketoiminnastamme. Christofferilla on erittäin vahvaa markkinaosaamista ja yhteistyömme on ollut vuosien varrella saumatonta. Kiinteän verkon laajakaistaliiketoiminnassa olemme nousseet tänä vuonna markkinajohtajaksi, ja huippunopeat laajakaistapalvelut ovatkin yhä tärkeämpi osa suomalaisten sujuvaa arkea. Tätä kokonaisuutta johtamaan Christoffer on juuri oikea valinta”, Pekka Väisänen sanoo.

”Strategiajohtajana olen kahdeksan vuoden aikana saanut olla viemässä eteenpäin todella mielenkiintoisia hankkeita, kuten lukuisia yritysjärjestelyitä. Tämä on minulle hieno tilaisuus kokeilla uutta, ja olen kiitollinen luottamuksesta. Lähdenkin nyt aidolla innostuksella vastaamaan tästä kokonaisuudesta ja kehittämään laajakaista ja tv -palveluitamme entistäkin paremmiksi yhdessä DNA:laisten, kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa”, Christoffer von Schantz sanoo.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

*DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on kuitenkin laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.



DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj