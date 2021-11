I forbindelse med fusion af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest vil de fortsættende afdelinger suspenderes for handel i dag den 12. november 2021.



Det drejer sig om følgende afdelinger:

Globale Aktier (ISIN: DK0060446706)

Mellemlange Obligationer (ISIN: DK0060700433 )

Suspensionen ophæves igen mandag den 15. november 2021, således at de to afdelinger vil være åben for handel denne dag.

Læs mere om fusionerne på www.pfainvest.dk





Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S