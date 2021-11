Technologies D-BOX annonce ses résultats du deuxième trimestre

French English

Les revenus totaux du T2 2022 ont augmenté pour s’établir à 5,6 millions de dollars comparativement à 2,9 millions de dollars au T2 2021 et à 3,2 millions de dollars au T1 2022 .



Les revenus des droits d’utilisation ont augmenté pour s’établir à 1,3 millions de dollars a u T2 2022 comparativement à 0,2 million de dollars au T2 2021 (en hausse de 416%) et 0,6 million de dollars au T1 2022 (en hausse de 110%), grâce au retour des cinéphiles dans les salles de cinémas.

Les revenus de la vente de systèmes du T2 2022 ont augmenté de 62 % comparativement au T2 2021 et de 69% au T1 2022 .

Le BAIIA ajusté* du T2 2022 a augmenté pour s’établir à 0,2 million de dollars comparativement à un BAIIA ajusté* de (0,6) million de dollars au T2 2021 et d’un BAIIA ajusté* de (0,6) million de dollars au T1 2022 .

La perte nette du T2 2022 a diminué pour s’établir à 0,4 million de dollars comparativement à 0,5 million de dollars au T2 2021 et à 1,3 million de dollars au T1 2022 .

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 6,8 millions de dollars au 30 septembre 2021 comparativement à 9,1 millions de dollars au 31 mars 2021 et à 6,7 millions de dollars au 30 juin 2021.

LONGUEUIL, Québec, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui les résultats de son deuxième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Deuxième trimestre et période de six mois clos le 30 septembre 2021

(en milliers de dollars sauf pour les données par actions) Deuxième trimestre Six mois 2021 2020 2021 2020 Revenus 5 601 2 917 8 764 5 146 Perte nette (421 ) (540 ) (1 765 ) (1 506 ) BAIIA Ajusté* 150 (571 ) (448 ) (667 ) Perte nette de base et diluée (0,002 ) (0,003 ) (0,008 ) (0,009 ) Données du bilan consolidé Au 30 septembre 2021 Au 31 mars 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 793 9 134

« Nous sommes satisfaits de la performance du deuxième trimestre considérant les défis mondiaux auxquels nous avons fait face avec la chaine d’approvisionnement. Les activités commerciales et les revenus progressent bien. La croissance annuelle et séquentielle des revenus de 92 % et 77 % respectivement est le résultat de la reprise de nos marchés commerciaux et du solide positionnement stratégique de D-BOX. Les revenus des droits d'utilisation de D-BOX, entre autres, ont augmenté de 416 % par rapport à l'année dernière et de 110 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2022, ayant bénéficié de la bonne performance de « Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux », « Black Widow » et « L’homme libre ». Avec des films tels que « James Bond : Mourir peut attendre », « Venom : Ça va être un carnage », « The Matrix 4 » et « Spider-Man : Pas de retour à la maison » qui seront inclus dans nos résultats du troisième trimestre, les revenus des droits d’utilisation devraient continuer d'afficher une solide performance », a déclaré M. David Montpetit, chef‑ de la direction financière de Technologies D-BOX. « Le niveau de liquidité est suffisant pour exécuter les initiatives stratégiques annuelles de D-BOX sur le marché du divertissement à domicile et de gérer la demande que nous constatons sur nos marchés traditionnels. Néanmoins, D-BOX opérera avec prudence, car l'incertitude mondiale liée à l'ampleur et à la durée de la pandémie de COVID-19, ainsi que l'impact de la chaîne d'approvisionnement, les délais de livraison et la hausse des coûts pourraient avoir un impact sur la performance financière de D-BOX dans les prochains trimestres”.

« Avec une solide performance financière enregistrée ce trimestre, D-BOX continue l’exécution de son plan stratégique pour générer une croissance à long terme, atteindre la rentabilité et diversifier ses activités dans le divertissement à domicile. Cela fait deux trimestres consécutifs que nous voyons la reprise de nos marchés commerciaux avec une croissance rapide des commandes », mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX Technologies. « Nos initiatives à domicile avancent bien, malgré des délais dus à la chaine d’approvisionnement. SIMTAG BV a lancé la nouvelle pédale de frein active intégrant la technologie haptique sous licence de la FIA ​​à la foire ADAC du Sim Racing Expo en septembre dernier. Cooler Master, un acteur mondial dans la conception et la fabrication d’accessoires de jeu, commercialisera la première chaise de jeu intégrant la technologie haptique D-BOX et commencera à prendre des commandes au quatrième trimestre de notre présent exercice financier. D’autres initiatives dans le marché du divertissement à domicile devraient être annoncées dans les prochains mois. Cela démontre la diversité des produits dans lesquels notre technologie haptique haute-fidélité peut être intégrée et l'étendue des applications. Notre attention envers les opportunités de divertissement à domicile est une décision stratégique à long terme qui, selon nous, créera beaucoup de valeur pour nos actionnaires. »

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Au cours du deuxième trimestre, plusieurs partenaires importants exploitant des salles de cinéma, tels que CMX, Cinesa, un des plus importants exploitants de salles de cinéma dans l’hémisphère sud ainsi que ECCO notre partenaire distributeur en Allemagne, ont annoncé un plan de déploiement de systèmes haptiques D-BOX. Depuis le début de l’exercice financier, plus de de 37 écrans à être installés dans le futur ont été annoncés par D-BOX, confirmant la tendance des offres d’expériences supérieures dans les cinémas.

D-BOX devient le fournisseur exclusif de solutions haptiques pour tous les simulateurs de course automobile d’Adrenalin, incluant le simulateur DRSeven® créé pour Nürburgring eSports, le premier offrant six degrés de liberté (« 6 DOF ») destiné au eSports.

D-BOX a participé à l'ADAC Sim Racing Expo au Nürburgring Racetrack en Allemagne. Plus de 23 500 visiteurs et 800 000 téléspectateurs en direct ont assisté à l'événement et D-BOX a reçu le SIMMY Award pour la meilleure activité en kiosque.

Le 14 juillet 2021, D-BOX a annoncé que la Société a fait l’objet d’une cyberattaque par rançongiciel visant ses systèmes informatiques. Le 28 juillet, tous les principaux systèmes informatiques ont été restaurés. L'impact opérationnel et financier de cette cyberattaque fut négligeable.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ* À LA PERTE NETTE

Le BAIIA ajusté* fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie avec les activités d’exploitation. Il inclut le bénéfice net (la perte nette) et exclut ce qui suit : l’amortissement, les frais financiers nets des revenus d’intérêts, les impôts sur le résultat, les dépréciations d’actifs, les charges au titre des paiements fondés sur les actions, le gain ou la perte de change et les frais de restructuration non récurrents.

Le tableau suivant explique le rapprochement du BAIIA ajusté à la perte nette :

(tous les montants sont en milliers de dollars canadiens)

Deuxième trimestre clos

le 30 septembre Période de six mois close

le 30 septembre 2021 2020 2021 2020 Perte nette (421 ) (540 ) (1 765 ) (1 506 ) Amortissement des immobilisations corporelles 277 401 574 876 Amortissement des immobilisations incorporelles 182 189 406 380 Frais financiers (charges financières moins intérêts créditeurs) 85 98 238 191 Impôts sur le résultat (recouvrement) 1 (1 ) — (1 ) Charge au titre des paiements fondés sur des actions 52 31 100 77 Gain de change (26 ) (335 ) (1 ) (270 ) Frais de restructuration — (414 ) — (414 ) BAIIA ajusté 150 (571 ) (448 ) (667 )

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.D-Box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont exposés à la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2020, dont une copie est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.

