La campagne nationale de collecte de fonds de Walmart Canada pour le Club des Petits Déjeuners établit un nouveau record

BOUCHERVILLE, Québec, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners, en collaboration avec Walmart, a conclu sa plus grande campagne de collecte de fonds de l’année. La campagne record, qui s'est déroulée du 28 septembre au 2 novembre dans les plus de 400 magasins de Walmart Canada et sur Walmart.ca a permis de recueillir la somme exceptionnelle de 4,1 millions de dollars pour les programmes de petits déjeuners dans les écoles, dont un don de 820 000 $ de Walmart Canada.



Lors de la campagne, Walmart a invité sa clientèle à faire un don aux caisses ou en ligne en soutien au Club des petits déjeuners, qui œuvre sans relâche depuis 27 ans à offrir une chance égale de réussite aux enfants. Paul Lethbridge, directeur de la fidélisation et des relations donateurs au Club, explique : « Grâce à la générosité et au dévouement du personnel et de la clientèle de Walmart, nous profitons année après année d’un formidable élan qui nous permet de contribuer à répondre à une demande croissante. Nous sommes en mesure d’ouvrir de nouveaux programmes et de fournir plus de ressources pour satisfaire les besoins des collectivités dans tout le pays. »

Selon les données récentes, près de 2 millions d’élèves – soit 1 sur 3 – sont toujours à risque d’aller à l’école le ventre vide. L’engagement de Walmart aidera les programmes du Club à bâtir une infrastructure de distribution plus forte afin de soutenir les enfants d’un océan à l’autre et ce, même dans les communautés éloignées.

« La campagne du Club des petits déjeuners qui a battu tous les records cette année, démontre clairement que nos clients et nos associés ont un grand cœur pour les ventres pleins », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente exécutive, ressources humaines et affaires corporatives chez Walmart Canada. « Notre engagement à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire et s’assurer que les enfants aient l'énergie pour apprendre est plus fort que jamais. Nous voulons remercier nos clients et nos associés pour leur soutien continu et leur générosité débordante pour les programmes de petits déjeuners du Club. »

Depuis 2003, Walmart Canada contribué et recueilli des dons totalisant plus de 59 millions de dollars afin d’aider le Club des petits déjeuners à nourrir toujours plus d’élèves chaque jour.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, son approche reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 490 000 enfants canadiens dans 3 183 programmes au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de Walmart

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l’échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada a en outre été récemment reconnue comme l’une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l’une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada s'est engagé à se régénérer - en mettant l'accent sur les possibilités équitables, la durabilité, la communauté et l'éthique ainsi que l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a recueilli plus de 500 millions de dollars pour soutenir les communautés à travers le Canada. Vous trouverez d’autres détails à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

