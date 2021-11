UNICEF Canada demande aux Canadiens et aux Canadiennes de passer au bleu à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant afin de souligner les sacrifices que les enfants ont faits pendant la pandémie

English French

OTTAWA, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 novembre, le Canada célébrera la Journée nationale de l’enfant, une occasion spéciale de faire connaître les droits des enfants et des jeunes et de permettre à ceux-ci de s’exprimer sur des questions qui leur tiennent à cœur.



Cette date importante marque l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989 et est célébrée partout dans le monde en tant que Journée mondiale de l’enfance.

« Après tout ce qu’ils ont vécu pendant la COVID-19, les enfants méritent bien qu’on leur rende hommage », a dit David Morley, président et chef de la direction d’UNICEF Canada. « Des années scolaires perturbées aux événements marquants annulés, tout en étant isolés de leurs amis, les jeunes ont fait beaucoup de sacrifices et ont contribué à la sécurité de nos collectivités. La Journée nationale de l’enfant et la Journée mondiale de l’enfance nous donnent l’occasion de réfléchir et de remercier les enfants pour tout ce qu’ils ont fait, autant ici, au Canada, qu’ailleurs dans le monde ».

Cette année, le 20 novembre, UNICEF Canada demande à tout le monde de passer au bleu afin de remercier les enfants de notre entourage, du pays ou d’ailleurs dans le monde, pour tous les sacrifices qu’ils ont faits pour lutter contre la pandémie et la garder sous contrôle. Cette génération d’enfants sera affectée par les conséquences de ces perturbations pendant plusieurs années.

Pour montrer leur soutien, les Canadiens et les Canadiennes peuvent porter du bleu et mettre du bleu dans leur quartier, leur entreprise et l’Internet, afin de remercier les enfants et de reconnaître leurs sacrifices. Pour l’occasion, et pour aider les gens de partout au pays à participer, UNICEF Canada a créé la trousse « Go Blue », qui comprend des activités et des accessoires pour prendre des photos! Icônes emblématiques du pays comme la Tour du CN, la Grande roue de Montréal, la Calgary Tower et les chutes Niagara vont aussi passer au bleu.

Le 19 novembre, la veille de la Journée nationale de l’enfant et de la Journée mondiale de l’enfance, UNICEF Canada sera l’hôte d’un événement virtuel, le Sommet de la jeunesse militante, qui réunira des jeunes, des partenaires, des influenceurs adultes et des décideurs. Les jeunes auront l’occasion de s’exprimer et de soumettre leurs recommandations sur des questions comme les changements climatiques, l’accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap, la santé mentale, la justice raciale et les droits des peuples autochtones. Le Sommet de la jeunesse militante sera organisé en partenariat avec BCG Canada, Equitas, l'International Institute for Child Rights and Development, la Commission des étudiants du Canada et YMCA Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements et l’accès à la trousse #GoBlue d’UNICEF Canada, visitez le https://oneyouth.unicef.ca/fr/journee-nationale-de-lenfant.

