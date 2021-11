Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto

Pörssitiedote 12.11.2021 kello 15.00

KORJAUS PÖRSSITIEDOTTEESEEN: Tulosvaroitus: Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on 12.11.2021 klo 14.30 tiedottanut tulosvaroituksesta. Tiedotteessa on virheellisesti ilmoitettu, että yhtiö olisi tehnyt 11.11.2021 26,1 miljoonan euron asuntoportfoliokaupan. Kyseinen kauppa on tosiasiassa toteutettu 12.11.2021. Yhtiö on tiedottanut kaupasta erillisellä pörssitiedotteella 12.11.2021 klo 14.30.

Muilta osin tulosvaroitusta koskeva pörssitiedote on sisällöltään oikein.





Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

