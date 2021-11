Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) : Cellectis présente les premières données précliniques de UCARTMESO, son produit candidat de cellules CAR-T allogéniques ciblant la mésothéline pour le traitement des tumeurs solides

NEW YORK, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis S.A. (NASDAQ : CLLS – EURONEXT GROWTH : ALCLS) (la « Société »), une société d’édition du génome en phase clinique utilisant sa propre technologie pour développer des cellules T allogéniques à récepteur d’antigène chimérique (CAR) dans le domaine de l'immuno-oncologie et des cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées dans d'autres indications, a dévoilé les premières données précliniques de UCARTMESO, son produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques en cours de développement pour les patients atteints de tumeurs solides exprimant la mésothéline.



Cellectis a présenté aujourd’hui un poster intitulé :"Mesothelin (MSLN) targeting allogeneic CAR-T cells engineered to overcome tumor immunosuppressive microenvironment" (poster numéro 143) de ses données précliniques dans le cadre de la 36ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

La présentation poster met en évidence les données précliniques suivantes :

La mésothéline est une cible intéressante pour la thérapie par cellules CAR-T pour les tumeurs solides car elle est fortement et stablement exprimée dans le mésothéliome pleural et le cancer du pancréas. Elle est également surexprimée dans des sous-ensembles d'autres tumeurs solides (cancer de l'ovaire, cancer du poumon à petites cellules, cancer gastrique, cancer du sein triple négatif), alors qu'elle est peu exprimée dans les tissus sains, ce qui indique que le ciblage de la mésothéline pourrait donner lieu à une thérapie sûre et efficace.





Le produit candidat UCARTMESO est composé de cellules T allogéniques non-alloréactives modifiées ex vivo avec des ARN messagers codant pour TALEN® afin d'inactiver les gènes TRAC, CD52 et TGFBR2, et transduites avec un vecteur lentiviral recombinant (rLV) pour exprimer un CAR de deuxième génération ciblant la mésothéline. Il s'agit du premier produit candidat triple KO induit par TALEN® dans le domaine des CAR-T allogéniques.





Les données précliniques ont démontré une activité puissante d'UCARTMESO in vitro et in vivo contre les lignées cellulaires exprimant la mésothéline, ainsi qu'une activité in vivo dans des modèles murins de mésothéliome pleural et de cancer du pancréas.





Grâce à l’inactivation de TGFBR2, UCARTMESO est capable d’augmenter l’expression d'IL2RA lors de son activation in vitro, même dans des milieux riches en TGFB1, une cytokine impliquée dans l’immunosuppression du microenvironnement des tumeurs.



Laurent Poirot, PhD, Senior Vice President Immunology, ajoute : "Les données ont démontré que l’inactivation du gène TGFBR2 apporte des propriétés supplémentaires précieuses à UCARTMESO, ce qui peut conduire à une thérapie très efficace malgré un microenvironnement tumoral immunosuppressif et soutient son développement clinique pour le traitement de tumeurs solides."

Le poster sera disponible sur le site internet de Cellectis, juste après la présentation.

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise d’édition du génome, qui développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 21 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. .HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

