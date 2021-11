Le CN signe « L’Ambition commerciale pour 1,5 °C » et se joint à la campagne « Objectif Zéro »

English French

Le CN s’engage à atteindre la carboneutralité d’ici 2050



L’engagement du CN est conforme aux critères et aux recommandations de l’initiative Science Based Targets

MONTRÉAL, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer son engagement à fixer une cible respectant un scénario de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C et atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Par cette initiative, le CN est le premier chemin de fer en Amérique du Nord à s’engager officiellement à atteindre un objectif de carboneutralité en signant l’Ambition commerciale pour 1,5 °C et en participant à la campagne Objectif zéro des Nations Unies.

Après avoir annoncé, la semaine dernière, d’importants partenariats dans l’essai de carburants renouvelables et l’achat d’une locomotive électrique à batterie pour un projet pilote conjoint, la Compagnie continue de prendre des mesures significatives pour limiter l’ensemble de ses émissions et réduire au minimum l’incidence de ses activités.

« En tant que chef de file mondial du transport et partenaire commercial majeur, le CN transporte plus de 300 millions de tonnes de marchandises d’une valeur totale dépassant 250 G$ CA chaque année, et est fier d’acheminer tous ces produits de manière durable. L’annonce du CN en faveur de la carboneutralité d’ici 2050 s’appuie sur notre engagement à atteindre des cibles à court, moyen et long terme, sur la divulgation de données solides et transparentes relativement aux changements climatiques et sur notre objectif, qui est d’agir à titre de chef de file de l’industrie dans la transition vers une économie sobre en carbone. Le CN possède une feuille de route remarquable en matière d’efficacité énergétique et carbonique. D’ailleurs, en 2020, nous avons réalisé nos meilleurs résultats en matière d’efficacité énergétique des locomotives, soit une amélioration de plus de 4 % par rapport au record précédent établi en 2019, ce qui a permis d’éviter environ 275 000 tonnes d’émissions. Nous continuerons de décarboniser nos activités, ce qui permettra à nos clients de réduire les émissions de leur chaîne d’approvisionnement en transport et de soutenir la croissance – la leur et la nôtre – en ce qui a trait aux produits et aux marchés durables. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général



Reconnu comme un chef de file en matière de développement durable dans l’industrie ferroviaire nord-américaine, le CN est un pionnier dans la transition vers une économie sobre en carbone, car il offre à sa clientèle des solutions de transport à faibles émissions de carbone. Depuis 1993, la Compagnie a réduit de 43 % l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de ses locomotives, ce qui a permis d’éviter l’émission de plus de 48 millions de tonnes d’émissions. À ce jour, le CN continue de dominer l’industrie ferroviaire nord-américaine, avec une consommation de carburant pour les locomotives par tonne-mille brute (TMB) inférieure d’environ 15 % à la moyenne de l’industrie.

« Le développement durable est au cœur de notre façon de faire des affaires et définit notre contribution en vue de bâtir un avenir plus durable. Le CN reconnaît l’importance de collaborer avec les fournisseurs, les gouvernements, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, les universités et les entreprises de technologies propres afin d’assurer une transition efficace vers la carboneutralité d’ici 2050. »

Janet Drysdale, vice-présidente Développement durable



En 2017, le CN a été l’une des cent premières entreprises du monde à établir une cible approuvée et fondée sur des données scientifiques, et, en 2021, il a redressé cette cible, qui reflète une visée plus large. Nous reconnaissons l’importance de réduire les effets de nos activités sur le changement climatique. Le Plan d’action climatique de la Compagnie et son engagement en matière de carboneutralité appuient l’Accord de Paris.

En avril 2021, le Science-Based Target Initiative (« SBTi ») a approuvé l’objectif du CN de réduire ses émissions de GES des domaines 1 et 2 de 43 % par million de TMB d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019, et de diminuer les émissions de GES de domaine 3 attribuables à la consommation d’énergie et de carburant de 40 % par million de TMB d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2019. Le Plan d’action climatique du CN et son objectif pour 2030 sont axés sur cinq initiatives clés, soit l’investissement dans le renouvellement du parc de locomotives, l’utilisation accrue de technologies écoénergétiques, la mise à profit de l’analyse des mégadonnées, l’amélioration des pratiques d’exploitation et le recours accru à de carburants plus propres.

Chaque année depuis 2009, la Compagnie publie son rapport au CDP dans lequel elle divulgue ses émissions de GES, sa stratégie en matière de changement climatique et ses progrès d’une année à l’autre. Le Plan d’action climatique du CN et la divulgation annuelle d’informations sur le développement durable sont conformes à des normes internationales rigoureuses, comme la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le Greenhouse Gas Protocol, et les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). De plus, le CN publie tous les deux ans son rapport sur le développement durable intitulé Engagement responsable. En 2020, ses efforts pour réduire les émissions, atténuer les risques liés aux changements climatiques et créer une économie à faibles émissions de carbone ont valu au CN d’être l’une des trois seules entreprises canadiennes à figurer sur la prestigieuse liste A – Changements climatiques du CDP.

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir durable sur le plan environnemental, allez à https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/environnement/

Pour en savoir plus sur la façon dont le CN reconnaît les clients et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement et collaborent avec eux dans le cadre du Programme de partenariat – ÉcoConnexions CN, allez à https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/environnement/programmes-ecoconnexions/

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

Pour s’aligner sur l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris et sur ce que la science élève au rang de nécessité pour atténuer les effets destructeurs des changements climatiques sur la société humaine et sur la nature – soit atteindre la carboneutralité d’ici 2050 au plus tard afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C –, le CN s’engage à se fixer un objectif à long terme fondé sur des données scientifiques en vue d’atteindre la carboneutralité selon le même échéancier, soit au plus tard en 2050. Le CN s’aligne également sur la norme zéro émission nette de l’initiative SBTi, un engagement qu’il entend soumettre à SBTi aux fins de validation, pour ensuite le publier, le tout dans un délai maximal de 24 mois.

À propos de SBTi

L’initiative SBTi, une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute et le Fonds mondial pour la nature, définit et fait la promotion des pratiques exemplaires en matière d’établissement de cibles fondées sur la science et évalue de manière indépendante les cibles des entreprises. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web : https://sciencebasedtargets.org/.