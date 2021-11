Communiqué de presse Capgemini// Capgemini devient Nobel International Partner afin de soutenir l’innovation et la science pour un avenir plus durable

English French

Stockholm (Suède) et Paris, le 12 novembre 2021 - Dans le cadre de son engagement de long terme en faveur de l’innovation et de la technologie, Capgemini annonce aujourd’hui avoir conclu un partenariat mondial de trois ans avec Nobel Prize Outreach pour soutenir l’innovation et la science, conformément à la vision et à l’héritage d’Alfred Nobel visant à honorer les réalisations « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité ».

Laura Sprechmann, Directrice générale de Nobel Prize Outreach, Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, et Vidar Helgesen, Directeur exécutif de la Fondation Nobel, lors de la signature du partenariat le 12 novembre 2021 à Stockholm.

Capgemini rejoint le groupe restreint des « Nobel International Partners », cinq entreprises animées par le même engagement et la même passion pour le partage des connaissances et de l'excellence à l'échelle mondiale. Ce programme a pour objectif d’encourager les gens, par-delà les frontières et les générations, à s'engager en faveur de la science et à contribuer à certains des plus grands défis de notre époque.

« Capgemini et Nobel Prize Outreach partagent la même vision de l’innovation comme fondement d’un avenir plus durable et inclusif pour tous, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. Je me réjouis de cette opportunité d’unir nos forces pour soutenir la recherche et l’innovation, pour inspirer plus de gens partout dans le monde, et transformer les idées en actions. »

« Ce partenariat avec Capgemini permettra aux idées et aux connaissances reconnues et récompensées par le Prix Nobel d’atteindre un public toujours plus large, a déclaré Laura Sprechmann, Directrice générale de Nobel Prize Outreach. Pour relever les plus grands défis de notre temps, nous devons renforcer les liens entre le monde des affaires, les décideurs politiques et la communauté scientifique. »

Le programme des Nobel International Partners est géré par Nobel Prize Outreach, dont le rôle est de faire connaître les réalisations récompensées par le prix Nobel et de stimuler l'intérêt pour la science, la littérature et la paix, conformément à la vision et à l'héritage d'Alfred Nobel. Cette organisation touche un public de plusieurs millions de personnes dans le monde grâce à ses productions diffusées sur des supports audiovisuels et digitaux, dont le site web Nobelprize.org et son podcast officiel, le concert du prix Nobel, ainsi qu'une série de conférences intercontinentales inspirantes avec des lauréats du prix Nobel.

En tant que Nobel International Partner au moins jusqu’en 2024, Capgemini mettra à profit son expertise reconnue en matière d’innovation et de technologie pour soutenir un riche programme de diffusion des savoirs comprenant des événements virtuels et en présentiel à travers le monde. Il s'agit notamment des Nobel Prize Dialogues, des événements réguliers qui réunissent des lauréats du prix Nobel, des universitaires, des étudiants, des inventeurs, des décideurs et d'autres grands penseurs et le grand public, afin de discuter de solutions à certains des défis actuels les plus urgents.

Ces événements visent à promouvoir la prise de décision fondée sur des faits, à stimuler le dialogue et à inspirer les étudiants, les chercheurs et les décideurs du monde entier à construire un avenir inclusif et durable grâce à l’innovation. Ce partenariat exclusif incarne la volonté de Capgemini de soutenir un enseignement et une formation de tout premier rang et de contribuer à l'émergence des leaders mondiaux et des talents de demain. Le prochain Nobel Prize Dialogue aura lieu en Amérique latine le 16 novembre. Intitulée « United by Science » (Unis par la science), cette session réunira cinq lauréats du prix Nobel et 80 étudiants de toute la région d'Amérique latine et des Caraïbes, et explorera comment la science et les scientifiques peuvent avoir un impact positif sur la société de la manière la plus efficace possible. Cet événement en ligne sera accessible au public.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 300 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Note : Nobel Prize Outreach n'est ni directement ni indirectement impliqué dans le processus de nomination ou de sélection des lauréats du prix Nobel. Ces procédures sont strictement confidentielles et réglementées par les institutions qui décernent les prix Nobel.

