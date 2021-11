Le Groupe de Fonds Rogers et Creative BC annoncent la création d’un fonds de 1 million de dollars destiné aux artistes autochtones en Colombie-Britannique

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les artisans et artisanes du cinéma autochtones saisissent les occasions de raconter des histoires authentiques, prenant part à tous les aspects de la production, qu’ils soient têtes dirigeantes, comédiens ou comédiennes, ou encore membres de l’équipe technique. Afin d’amplifier leur voix pour atteindre un public national et international en croissance rapide et d’assurer la représentation du point de vue autochtone dans l’industrie du cinéma au Canada, le Groupe de Fonds Rogers et Creative BC ont annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau fonds de 1 million de dollars destiné aux créateurs et créatrices autochtones de la Colombie-Britannique.



Pour marquer le lancement du fonds, un partenariat avec le Bureau de l’écran autochtone (BEA) inaugure aujourd’hui un premier programme, dans le cadre duquel un montant complémentaire est remis aux bénéficiaires de la Colombie-Britannique du programme de subventions de développement que le BEA a récemment annoncé. Les données du BEA indiquent que les candidats et candidates autochtones de la Colombie-Britannique sont bien plus nombreux que ceux des autres provinces, ce qui reflète la base solide de talents cinématographiques à l’échelle locale, que le Fonds visera à développer.

Appuyé par le Groupe de Fonds Rogers et administré par Creative BC, le fonds représente le premier partenariat provincial-national au Canada à être axé sur les créateurs et créatrices autochtones et sera également le premier fonds de contenu autochtone sur écran à Creative BC. Accordant la priorité à la souveraineté narrative autochtone et à la prise de décisions par les Autochtones, Creative BC entreprendra un processus de consultation collaboratif au sein de la communauté autochtone de créateurs et de créatrices de contenu en Colombie-Britannique. Le processus contribuera à la mise sur pied d’une série de programmes pertinents, ciblés et adaptés sur une période de quatre ans. Afin d’assurer la réussite de la conception et de la mise en œuvre, Creative BC s’attachera dès aujourd’hui à recruter un dirigeant autochtone averti qui s’occupera des programmes de ce fonds, ainsi qu’un analyste de programmes chargé d’informer les créateurs et créatrices autochtones sur les sources de revenus potentiels, partenariats et services actuels et émergents que Creative BC leur propose, ainsi que d’en mettre en œuvre de nouveaux.

Le fonds aidera à accroître l’accès et la représentation pour les producteurs et productrices autochtones et les sociétés de production dirigées par des Autochtones dans l’industrie du cinéma de la Colombie-Britannique. En mettant en place un soutien pluriannuel uniforme, un partenariat et une collaboration avec le BEA dès le début, ainsi qu’une direction autochtone au sein de Creative BC, le fonds vise à créer des bases solides qui peuvent aider à corriger la sous-représentation historique et systémique des récits et des artistes autochtones dans le secteur canadien du contenu pour l’écran. La mise en œuvre du financement provenant de Creative BC appliquera et respectera comme il se doit les protocoles et les cheminements cinématographiques d’imagineNATIVE , un cadre conçu pour offrir une voix amplifiée aux créateurs et créatrices autochtones.

Plus de détails sur le fonds, les programmes, les critères d’admissibilité, les échéances et le processus de soumission seront donnés l’année prochaine.

CITATIONS :

« Chez Rogers, notre engagement à travailler avec des partenaires autochtones et à amplifier la voix des Authoctones afin que leurs expériences et leurs points de vue soient vraiment entendus reste indéfectible. Ce nouveau fonds n’est qu’une étape du parcours de notre entreprise vers la réconciliation et le renforcement de son rôle d’alliée des communautés autochtones à l’échelle du pays. En travaillant collectivement avec les communautés de la Colombie-Britannique, nous sommes également fiers de travailler à combler le fossé numérique en investissant dans la connectivité essentielle, y compris le long de la route des pleurs, afin d’aider les communautés autochtones à rester connectées en toute sécurité. »

Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications



« Il n’a jamais été aussi important de défendre les intérêts des Autochtones en Colombie-Britannique, et d’un bout à l’autre du pays. En tant qu’alliés et alliées des communautés autochtones et en tant qu’entreprise canadienne établie depuis longtemps, nous avons un rôle à jouer pour éliminer les obstacles, soutenir les créateurs et créatrices autochtones et leur permettre de raconter leur propre histoire à leur manière. Et le fait d’écouter attentivement ces histoires est une autre façon de participer activement à notre propre cheminement vers la vérité et la réconciliation. Voilà l’effet réel et durable de ce nouveau fonds. »

Phil Lind, vice-président, Rogers Communications et président du conseil, Groupe de Fonds Rogers



« C’est avec une grande fierté que Creative BC s’associe de nouveau avec le Groupe de Fonds Rogers et lance le premier programme en collaboration avec le Bureau de l’écran autochtone. Ensemble, nous créerons de nouvelles possibilités et offrirons une valeur à long terme aux artistes autochtones de la Colombie-Britannique en accordant la priorité à la souveraineté culturelle, en soutenant et en respectant les protocoles et cheminements d’imagineNATIVE, et en tirant parti des ressources ainsi que des relations de Creative BC, comme celle qu’elle a tissée avec la direction générale des réalisateurs et des réalisatrices de la Colombie-Britannique de la Canadian Media Producers Association. »

Prem Gill, chef de la direction, Creative BC



« Il est toujours bon que d’autres voix puissent être soutenues pour contribuer à la souveraineté narrative autochtone au Canada. Nos communautés ont beaucoup d’histoires à partager, comme seuls les artistes autochtones peuvent le faire. Le Bureau de l’écran autochtone est impatient de développer ce nouveau partenariat avec Creative BC et le Groupe de Fonds Rogers. »

Jesse Wente, codirecteur exécutif, Bureau de l’écran autochtone



« Aucun geste de réconciliation n’est trop petit pour être significatif. Ce fonds illustre le pouvoir des partenariats et notre engagement commun à permettre aux créateurs autochtones de s’épanouir dans cette industrie. Les peuples autochtones racontent des histoires depuis les temps immémoriaux. Voir qu’on crée des occasions d’accroître la représentation des producteurs autochtones en Colombie-Britannique, ça m’inspire. C’est vraiment la réconciliation en action. »

L’honorable Melanie Mark, Colombie-Britannique Ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et des Sports



« Depuis 20 ans, en tant qu’artiste et femme autochtone travaillant dans le secteur des médias, je suis habituellement la seule représentante de mon groupe ethnique. Le fait d’être l'une des première à jeter les bases peut être un travail solitaire et ardu, et je suis fière de constater des engagements visant à faciliter le chemin de mes frères et sœurs autochtones qui suivront mes traces. Ce nouveau fonds, qui crée une place centrale pour les créateurs et créatrices autochtones, est un pas important dans la bonne direction. »

Nicole McCormick, présidente, Réseau des Autochtones de Rogers



À propos du Groupe de Fonds Rogers

Depuis 1980, le Groupe de Fonds Rogers a financé les producteurs indépendants canadiens de films et d’émissions à hauteur de plus de 635 millions de dollars par l’entremise de différents types de financement. Le Téléfonds Rogers offre des prêts aux producteurs indépendants canadiens. Le Fonds de financement Rogers pour le cinéma documentaire est la première source de financement en importance pour les documentaires. Le Rogers Cable Network Fund investit dans les émissions de télévision canadiennes de première diffusion sur une chaîne câblée canadienne. Trois types de financement différents. Trois fonds différents. Une seule source : Rogers. Pour en savoir plus, visitez rogersgroupoffunds.com (en anglais seulement).

À propos de Creative BC

Creative BC est une société indépendante créée et appuyée par la province dans le but de soutenir et de faire croître les industries créatives de la Colombie-Britannique, soit les industries du cinéma, des médias interactifs et numériques, de la musique et de l’enregistrement sonore, ainsi que de l’édition de magazines et de livres. La Société offre une vaste gamme de programmes et de services visant à stimuler l’économie créative de la Colombie-Britannique. Voici quelques-unes des activités visées : l’administration des programmes de crédits d’impôt pour les films du gouvernement provincial, le financement des programmes et le soutien à la commercialisation des exportations pour le secteur, et les services de commissions provinciales pour le cinéma. Ces activités, mises ensemble, permettent d’attirer des investisseurs étrangers et de promouvoir la Colombie-Britannique en tant que partenaire et destination de choix pour la création de contenu national et international. La société agit à titre de catalyseur et d’ambassadeur de l’industrie afin d’aider le secteur créatif de la Colombie-Britannique à atteindre son potentiel économique, social, environnemental et créatif, tant au pays qu’à l’échelle mondiale.