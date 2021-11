Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

English Estonian

Tegevjuhi ülevaade

Käesoleva aasta kolmas kvartal on olnud töörohke periood, tuues endaga kaasa suurepäraseid müügitulemusi ja ootuseid ületanud eellepingute sõlmimise mahtu. Samas on arendustegevuses esinenud väljakutseid, mis on seotud ehitusturul toimunud muutustega.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevatele arendusprojektide etappidele Tallinnas. Septembris alustasime kahe esimese hoone korterite üleandmist Kalaranna projektis, kus järk-järgult on valmimas 240 korteriga kaheksa hoonet. Tänaseks on müüdud või broneeritud kõik äripinnad ja 94% korteritest. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Kristiine Citysse, mille käigus kerkib kolme hoonete kompleksi 195 korterit. Selles projektis oli enne ehituslepingu allkirjastamist broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Tänaseks on Kindrali Majade projektis 98% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence'is ja valmistame ette tehnilist projekti Kliversala piirkonna järgmiseks etapiks – Blue Marine. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist luksuslikuma kinnisvara segmendis, kaasa arvatud River Breeze Residence'is.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamuhoonega ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5, mille hulgas on järgneva etapiga seonduvat kaks näidiskorterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja oleme alustanud eksklusiivsete kodude üleandmisega suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.

Hotellindus

Eelmine aasta avaldas tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud peaaegu pool aega 2020. aastast ja käesoleva aasta jaanuarist poole juunini. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kuue kuu käive vähenenud aastaga 0,3 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Kuigi hotelli täituvus on sellel aastal tõusnud, on käivet mõjutanud toa keskmise hinna langus. Siiski on valitsusepoolne abi toetanud ettevõtet ning üheksa kuu netotulemus on parem kui võrdlusperioodil.

Järgnevatel perioodidel jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada ka järgmiste etappidega. Meie kinnisvaraarendusel läheb hästi, Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021. aasta esimesel üheksal kuul 21 miljonit eurot, mis on 55% rohkem kui võrdlusperioodil (2020 9 kuud: 13,6 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kogukäive ulatus 12 miljoni euroni, suurenedes võrdlusperioodi 4,6 miljoni euro kogukäibe suhtes 164%.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.

2021. aasta esimese üheksa kuu brutokasum suurenes 14% võrra ja moodustas 6,1 miljonit eurot võrrelduna 5,4 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 3,4 miljonit eurot võrrelduna 1,9 miljoni euroga võrdlus­perioodil.

2021. aasta esimese üheksa kuu ärikasum moodustas 3,7 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali ärikasum oli 2,8 miljonit eurot ja möödunud aasta samal perioodil 0,9 miljonit eurot.

2021. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 22,5 miljonit eurot ning kolmandas kvartalis 1,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 11,1 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemit mõjutas kontrolli kaotus AS-is Tallinna Moekombinaat ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes.

Rahavood põhitegevusest olid 2021. aasta esimesel üheksal kuul positiivsed: 1,4 miljonit eurot võrreldes negatiivse 4,5 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood põhitegevusest positiivsed 5,2 miljonit eurot võrdlusperioodi negatiivse 1,9 miljoni kõrval.

Aktsia puhasväärtus oli 30. Septembri 2021 seisuga 0,63 eurot võrreldes 1,07 euroga

30. Septembril 2020.

Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)

2021

9 kuud 2020

9 kuud 2021

III kvartal 2020

III kvartal 2020

12 kuud Käive (tuhat eurot) 21 108 13 615 12 066 4 562 19 234 Brutokasum (tuhat eurot) 6 103 5 371 3 442 1 880 6 775 Brutokasum, % 29% 39% 29% 41% 35% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 3 704 1 136 2 828 885 -43 108 Ärikasum / -kahjum, % 18% 8% 23% 19% -224% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 22 463 -11 085 1 122 -3 183 -59 456 Puhaskasum / -kahjum, % 106% -81% 9% -70% -309% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,40 -0,19 0,02 -0,06 -0,98





30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 Varad kokku (tuhat eurot) 125 042 215 765 179 048 Kohustused kokku (tuhat eurot) 89 492 157 543 169 477 Omakapital kokku (tuhat eurot) 35 549 58 222 9 571 Võla / omakapitali suhe * 2.52 2.71 14.15 Varade tootlus, % ** 15% -5,2% -31% Omakapitali tootlus, % *** 99,5% -17,1% -141% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,63 1,03 0,23

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2021 30.09.2020

(korrigeeritud*) 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 13 283 7 316 9 393 Lühiajalised nõuded 1 458 1 422 1 797 Varud 67 811 53 405 58 352 Käibevara kokku 82 552 62 143 69 542 Põhivara Pikaajalised nõuded 23 4 417 3 517 Materiaalne põhivara 6 677 7 011 6 745 Kasutusõigusega vara 233 400 357 Kinnisvarainvesteeringud 35 202 141 452 98 512 Immateriaalne põhivara 354 342 375 Põhivara kokku 42 490 153 622 109 506 VARAD KOKKU 125 042 215 765 179 048 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 530 78 032 107 581 Ostjate ettemaksed 13 516 7 124 7 866 Lühiajalised võlad tarnijatele 5 233 17 844 22 211 Maksukohustused 656 225 458 Lühiajalised eraldised 534 358 459 Lühiajalised kohustused kokku 20 469 103 583 138 575 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 64 708 50 793 27 255 Muud pikaajalised kohustused 3 139 1 783 2 295 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 133 1 230 1 170 Pikaajalised eraldised 44 156 182 Pikaajalised kohustused kokku 69 024 53 962 30 902 KOHUSTUSED KOKKU 89 493 157 545 169 477 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 2 984 3 262 2 984 Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 646 47 647 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 22 463 -10 672 -55 678 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 35 549 58 369 13 086 Mittekontrolliv osalus 0 -149 -3 515 OMAKAPITAL KOKKU 35 549 58 220 9 571 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 125 042 215 765 179 048

* Lisas 2 on toodud teave vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest.

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021

9 kuud 2020

9 kuud 2021

III kvartal 2020

III kvartal 2020

12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 19 373 8 743 12 066 3 146 13 637 Müüdud toodete ja teenuste kulu -14 118 -6 038 -8 624 -1 977 -9 424 Brutokasum 5 255 2 705 3 442 1 169 4 213 Turustuskulud -358 -418 -119 -140 -611 Üldhalduskulud -3 549 -3 171 -1 086 -1 054 -4 372 Muud äritulud 2 113 26 605 22 384 Muud ärikulud -56 -14 -6 -3 2 876 Ärikasum /-kahjum 3 405 -872 2 836 -6 2 490 Finantstulud 53 812 3 2 1 4 Finantskulud -29 474 -4 095 -1 722 -1 279 -5 419 Kasum/ kahjum enne tulumaksu 27 743 -4 964 1 116 -1 284 -2 925 Tulumaks -23 -211 6 -132 -354 Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum 27 720 -5 175 1 122 -1 416 -3 279 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest -5 257 -5 912 0 -1 768 -56 177 Perioodi puhaskasum/ - kahjum 22 463 -11 087 1 122 -3 184 -59 456 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 22 178 -10 674 1 122 -3 120 -55 678 Mittekontrolliv osalus -285 -413 0 -64 -3 778 Tulumaksujärgne muu koondkasum Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 0 0 0 -278 Aruandeperioodi koondkahjum kokku 22 463 -11 087 1 122 -3 184 -59 734 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 22 178 -10 674 1 122 -3 120 -55 956 Mittekontrolliv osalus -285 -413 0 -64 -3 778 Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,49 -0,09 0,02 -0,02 -0,06 Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,40 -0,19 0,02 -0,06 -0,99

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne



tuhandetes eurodes 2021

9 kuud 2020

9 kuud 2021

III kvartal 2020

III kvartal 2020

12 kuud Põhitegevuse rahavood Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum 22 463 -11 085 1 113 -3 183 -59 456 Korrigeerimised: Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 282 311 88 102 416 Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0 0 0 Kahjum põhivara maha kandmisest 0 0 0 0 8 Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -16 Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 0 0 43 127 Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest -53 808 0 0 0 0 Finantstulud ja -kulud 35 033 12 010 1 719 3 936 15 994 Edasilükkunud tulumaksu muutus -37 -118 0 -59 -178 Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 537 -3118 0 -3 114 -3 110 Muutused käibevahendites: Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 3 806 -2 049 -513 -1 069 -1 514 Varudes -9 460 -12 373 156 -8 023 -13 011 Kohustustes ja ettemaksetes 2 800 11 870 2 736 9 522 10 025 Eraldistes -138 29 -38 10 59 Põhitegevuse rahavood kokku 1 387 -4 523 5 261 -1 878 -7 656 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -102 -29 -68 -18 -94 Immateriaalse põhivara soetamine -13 0 -8 0 -43 Kinnisvarainvesteeringute soetamine -411 -657 -165 -260 -844 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 2 000 0 0 0 0 Rahajäägi muutus -182 0 0 0 0 Saadud intressid 2 2 0 0 1 Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 294 -684 -241 -278 -980 Rahavood finantseerimistegevusest Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 0 28 500 0 0 28 500 Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -337 0 -253 0 -33 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 003 0 -3 -28 000 Saadud laenud 18 497 7 689 6 086 4 832 14 410 Tagastatud laenud -11 855 -684 -8 990 -28 -1 376 Kapitalirendi tagasimaksed -129 -130 -42 -46 -135 Makstud intressid ja muud finantskulud -4 967 -5 465 -2 382 -2 344 -5 953 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 1 209 1 907 -5 581 2 411 7 413 Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 890 -3 300 -561 255 -1 223 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 13 331 7 061 10 616 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 13 283 7 316 13 842 7 316 9 393

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

