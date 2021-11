Converge Technology Solutions annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2021

French German

TORONTO et GATINEAU, Québec, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse de fournir ses résultats financiers pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Faits saillants du T3 2021

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 93 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 367,3 millions de dollars

Le bénéfice brut a augmenté de 60 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 83,8 millions de dollars

Le BAIIA ajusté a augmenté de 29 % pour atteindre 18,9 millions de dollars, comparativement à 14,6 millions de dollars l'exercice précédent

Flux de trésorerie record généré par les activités d'exploitation de 48,1 millions de dollars ; soit une augmentation de 86 % par rapport à 25,9 millions de dollars l'exercice précédent

L'ARR des services gérés a augmenté de 34 % pour atteindre 81,1 millions de dollars, comparativement à 60,7 millions de dollars l'exercice précédent

Achèvement de l'acquisition de REDNET AG, un fournisseur de services informatiques basé à Mayence, en Allemagne, marquant l'expansion officielle de la Société en Europe

Conclusion des acquisitions précédemment annoncées de Vicom Infinity, Inc. et Infinity Systems Software – deux fournisseurs de classe mondiale de solutions mainframe IBM et de logiciels et services IBM

Qualification par Ingram Micro en tant que Partenaire Blue Series de l'année et Partenaire CORE de l'année pour l'Amérique du Nord ; qualification en tant que Revendeur cloud de l'année pour la deuxième année consécutive par Ingram Micro ; qualification en tant que Revendeur Microsoft Surface nord-américain de l'année 2021 ; et classement à la 14e place de la liste Fast Growth 150 de l'année 2021 de CRN

Clôture d'un financement par actions de 259 millions de dollars à 10,55 dollars par action ordinaire en septembre 2021

Ajout à l'indice composé S&P/TSX en vigueur avant l'ouverture du marché le lundi 20 septembre 2021

Après la fin du trimestre

Achèvement de l'acquisition de LPA Software Solutions, un fournisseur d'analyses commerciales et de services professionnels dans les domaines de l'analyse, de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la gestion des performances financières, de la gouvernance des données, de l'intégration des données, de l'analyse de localisation et des ensembles de données

Annonce d'une nouvelle Google Cloud Marketplace Solution permettant à Converge d'offrir des services gérés à ses clients IBM et Google en Amérique du Nord et en Europe

Obtention du statut AWS Migration Competency reconnaissant la capacité de la Société à fournir une technologie et une expertise éprouvées pour aider ses clients à passer avec succès à AWS

Conclusion d'un placement privé sans intermédiaire de 35 millions de dollars pour l'entité SaaS axée sur la cybersécurité récemment constituée par Converge, Portage CyberTech Inc.

« Converge continue d'exécuter tous les aspects de sa stratégie et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'avoir conclu notre acquisition de plateforme en Europe. La Société continue d'investir dans le talent et d'étendre ses capacités de service à ses clients en Amérique du Nord et en Europe, comme le reflète la croissance très impressionnante de nos services gérés des revenus récurrents », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « En outre, la Société a terminé le trimestre avec 210 millions de dollars de trésorerie disponibles, stimulée par une génération de trésorerie disponible extrêmement forte provenant de notre activité, avec 190 millions de dollars en capacité disponible dans le cadre de notre facilité de crédit ABL. »

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

September 30,

2021

December 31,

2020

Actifs Actifs courants Trésorerie $ 210,344 $ 64,767 Restricted Cash 11,467 Créances clients et autres débiteurs 358,549 364,308 Stocks 79,551 37,868 Charges payées d’avance et autres actifs 15,466 10,376 675,377 477,319 Actifs non courants Property, equipment, and right-of-use assets, net 28,805 23,558 Immobilisations incorporelles, montant net 238,618 108,926 Goodwill 325,988 110,068 Immobilisations incorporelles, montant net 1,272 749 $ 1,270,060 $ 720,620 Passifs et capitaux propres Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs $ 446,560 $ 398,003 Emprunts 849 133,281 Autres passifs financiers 35,808 22,125 Produits différés et autres passifs 34,617 17,376 Impôt sur le résultat à payer 5,769 764 523,603 571,549 Passifs non courants Autres passifs financiers 88,303 28,858 Emprunts 579 5,882 Passif d’impôt différé 49,693 12,584 $ 662,178 $ 618,873 Capitaux propres Actions ordinaires 633,271 135,354 Contributed surplus 1,193 Droits d’échange 2,614 4,853 Écarts de conversion 794 817 Déficit (29,990) (39,277) 607,882 101,747 $ 1,270,060 $ 720,620





Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars)

Three months ended

September 30, Nine months ended

September 30, 2021 2020 2021 2020 Revenues Produits de la vente de biens $ 289,591 $ 143,450 $ 823,385 $ 509,141 Produits tirés des services 77,758 46,425 199,473 150,101 Total des revenus 367,349 189,875 1,022,858 659,242 Coût des ventes 283,578 137,480 793,047 497,163 Marge brute 83,771 52,395 229,811 162,079 Selling, general and administrative expenses 66,092 38,942 173,365 128,518 Résultat avant les éléments suivants 17,679 13,453 56,446 33,561 Amortissement 10,162 5,180 24,548 16,204 Charges financières, montant net 1,528 5,138 5,675 15,953 Charges spéciales 8,702 1,865 17,107 7,914 Share-based compensation expense 1,193 - 1,193 - Autres charges (produits) (8,491) 506 (5,485) (114) Résultat net avant impôt sur le résultat 4,585 764 13,408 (6,396) Charge (recouvrement) d’impôt (11) 70 4,121 (1,271) Bénéfice net (perte nette) $ 4,596 $ 694 $ 9,287 $ (5,125) Autres éléments du résultat global Perte de change liée à la conversion des établissements à l’étranger 641 (345) 23 403 Résultat global $ 3,955 $ 1,039 $ 9,264 $ (5,528) BAIIA ajusté $ 18,862 $ 14,619 $ 59,349 $ 37,119





Résumé des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie

Pour le trimestre clos le 30 septembre Pour la période de neuf mois

close le 30 septembre 2021 2020 2021 2020 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Bénéfice net (perte nette) $ 4 596 $ 694 $ 9 287 $ (5 125) Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation Dépréciation et amortissement 10 324 6 479 26 635 20 277 Pertes (gains) de change non réalisé(e)s (7 991) 401 (5 025) (608) Charges de rémunération à base d'actions 1 193 - 1 193 - Dépenses financières nettes 1 528 5 138 5 675 15 953 Évolution de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 3 808 - 4 405 - Charge fiscale (recouvrement) (11) 70 4 121 (1 271) 13 447 12 782 46 291 29 226 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement Clients et autres débiteurs 34 045 15 887 93 065 45 947 Stocks (7 103) 2 501 (31 290) (1 159) Charges payées d'avance et autres actifs (4 146) (313) (4 447) 4 927 Clients et autres dettes commerciales 16 896 (5 906) (48 706) (5 273) Impôt sur les bénéfices à payer (634) (195) (2 613) (845) Autres passifs financiers 6 3 1 877 (405) Revenus différés et dépôts clients (4 390) 1 114 13 123 4 767 Trésorerie provenant des activités d'exploitation 48 121 25 873 67 300 77 185 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Achat de biens et d'équipements (810) (458) (3 661) (1 331) Produit de la cession de biens et d'équipements 421 (2) 552 252 Remboursement de la contrepartie conditionnelle - - (5 502) (3 830) Remboursement de la contrepartie différée (1 879) (4 306) (5 627) (9 077) Combinaisons d'activités, nettes de trésorerie acquise (148 143) - (244 293) (6 699) Trésorerie utilisée dans les activités d'investissement (150 411) (4 766) (258 531) (20 685) Flux de trésorerie provenant des activités de financement Transferts en trésorerie affectée (11 467) - (11 467) (250) Intérêts payés (561) (3 790) (5 639) (12 420) Paiements des passifs de location (2 584) (2 246) (7 001) (7 501) Produit de l'émission d'actions ordinaires 248 370 50 730 493 886 60 387 Rachat d'actions ordinaires - - - (2 125) Remboursement des billets à payer (376) (83) (3 790) (257) Remboursement des emprunts (51 900) (42 694) (135 448) (56 016) Trésorerie provenant des (utilisées dans les) activités de financement 181 482 1 917 330 541 (18 182) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 79 192 23 024 139 310 38 318 Effet des taux de change sur la trésorerie 6 229 (345) 6 267 143 Trésorerie, début de période 124 923 36 372 64 767 20 590 Trésorerie, fin de période $ 210 344 $ 59 051 $ 210 344 $ 59 051





BAIIA ajusté (mesures financières non conformes aux IFRS)

Le BAIIA ajusté représente le résultat net ajusté pour exclure les amortissements, la charge d’intérêts et les charges financières, les profits et pertes de change, la charge d’impôt et les charges spéciales. Les charges spéciales sont essentiellement des charges de restructuration liées à la cessation d’emploi de salariés, à la résiliation de contrats de location et aux restructurations de sociétés acquises, ainsi qu’à certains honoraires juridiques ou provisions relatifs aux sociétés acquises. De temps à autre, elles peuvent également inclure des ajustements de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et d’autres ajustements comme les coûts non récurrents liés aux restructurations, financements et acquisitions. La Société se sert du BAIIA ajusté pour fournir à ses investisseurs des mesures supplémentaires de sa performance financière, faisant ainsi ressortir les tendances de ses activités principales qui n’auraient pu se dégager seulement au moyen des mesures financières conformes aux IFRS. La Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement d’exploitation entre deux périodes, de préparer le budget d’exploitation annuel et d’évaluer sa capacité de s’acquitter de ses dépenses d’investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement.

Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue, définie, ni normalisée selon les IFRS. La définition du BAIIA ajusté que donne la Société sera probablement différente de celle qu’utilisent d’autres sociétés, et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s’y substituer. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier indûment aux mesures non conformes aux IFRS ni les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables. La Société a rapproché le BAIIA ajusté des mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables comme suit :

For the three months

ended September 30, For the nine months

ended September 30, 2021 2020 2021 2020 Résultat avant impôt sur le résultat $ 4,585 $ 764 $ 13,408 $ (6,396) Charges financières 1,528 5,318 5,675 15,953 Share-based compensation expense 1,193 - 1,193 - Depreciation and amortization 10,162 5,180 24,548 16,204 Depreciation included in cost of sales 683 1,271 2,443 4,052 Perte (profit) de change (7,991) 401 (5,025) (608) Charges spéciales 8,702 1,865 17,107 7,914 Adjusted EBITDA $ 18,862 $ 14,619 $ 59,349 $ 37,119





