Association canadienne du vapotage : COP9 ne discutera pas de la réduction des méfaits du tabac, empêchant ainsi un dialogue transparent sur les recommandations de l'OMS en matière de vapotage

BEAMSVILLE, Ontario, 12 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'ordre du jour provisoire de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l'OMS pour la COP9 indiquait que les discussions sur les produits de réduction des méfaits du tabac, y compris les e-cigarettes, seraient reportées à 2023. L'Association canadienne du vapotage (ACV) est désappointée que la COP9 ne discute pas des mérites du vapotage en tant qu'outil de réduction des méfaits ni des recommandations erronées de l'OMS sur le vapotage.



Avant la COP9, de nombreuses organisations, dont l’ACV, ont critiqué l'approche régressive de l'OMS en matière de réglementation des produits à base de nicotine plus sûrs. En particulier, le All-Party Parliamentary Group (les APPG sont des groupes informels multipartites formés par des députés et des membres de la Chambre des Lords) a déclaré que les recommandations de l'OMS n'étaient pas " adaptées à l'objectif ".

Dans un rapport de l'APPG, le président Mark Pawsey déclare : "... il est clair que depuis 2016, le nombre de personnes effectuant le changement a ralenti, et l'année dernière, le nombre de vapoteurs a diminué d'une année sur l'autre pour la première fois. Cette rétraction de l'utilisation a coïncidé avec une augmentation des messages négatifs dans les médias sur le vapotage et les produits à risque réduit, alimentés en grande partie par la position adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)."

Les positions de l'APPG sont reflétées par l'Institut britannique des affaires économiques qui déclare sur son site web : "Le Secrétariat de la CCLAT et les réunions de la COP ne sont pas adaptés à leur objectif. Dans leur opposition acharnée au vapotage et à d'autres produits à risque réduit, ils sont devenus une menace pour la santé mondiale" et "Les gouvernements qui reconnaissent le potentiel du vapotage pour sauver des vies devraient défendre fermement leur cause lors de la COP9. Si l'OMS continue à diffuser des informations erronées sur les e-cigarettes, les gouvernements devraient retirer leur financement au secrétariat de la CCLAT."

L'Institut britannique des affaires économiques exprime également la préoccupation mondiale partagée par les défenseurs de la réduction des méfaits du tabac, à savoir que les recommandations de l'OMS seront utilisées pour mettre en œuvre une politique néfaste. "L'OMS influence les politiques dans le monde entier en publiant des déclarations négatives sur le vapotage qui dénaturent les preuves scientifiques. Ces déclarations sont ensuite citées par les décideurs politiques."

"Action on Smoking and Health l'a bien dit, l'Angleterre n'est pas une exception en matière de vapotage : elle est à l'avant-garde. Le retrait des produits nicotiniques plus sûrs de l'agenda a empêché une analyse critique des recommandations de l'OMS et étouffé un dialogue mondial sur la réduction des méfaits. La CVA est extrêmement découragée par le fait que les solutions de réduction des méfaits ne feront pas l'objet d'un débat public alors que le tabagisme reste la principale cause de décès", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de l’ACV.

