Résultats positifs de la phase 2b pour le mélanome en 2e ligne

Highlight Therapeutics annonce les résultats préliminaires positifs de l'étude de phase 2b sur le BO-112 + anti-PD1 chez des patients atteints de mélanome dont la maladie avait progressé avec l'anti-PD1 de manière confirmée lors de la SITC

Un traitement révolutionnaire contre le cancer montre un potentiel de premier ordre pour ouvrir le marché de l'immunothérapie de 2e ligne aux patients résistant à l'anti-PD1

Le BO-112 démontre son potentiel en tant que meilleur traitement de sa catégorie pour surmonter la résistance anti-PD1 chez des patients atteints de mélanome dont la maladie a progressé lors du traitement anti-PD-1 précédent

Le critère d'évaluation principal a été satisfait, avec un taux de réponse globale (TRG) de 27 %, 8 % de réponses complètes (RC) et un taux de contrôle de la maladie (TCM) de 65 %, dépassant substantiellement les normes de soins actuelles ; d'autres améliorations prévues sur un an de suivi

Les patients atteints de mélanome muqueux difficiles à traiter ont atteint un TRG de 66 % et un TCM de 100 %

Réponses durables et profil d'innocuité gérable, aucun patient n'interrompant le traitement en raison d'événements indésirables

Préparation de l'essai pivot basé sur les directives de la FDA en cours ; potentiel d'utilisation pour plusieurs cancers solides résistant aux inhibiteurs anti-PD1, et avec différentes combinaisons anti-PD1



MADRID, Espagne, 13 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Highlight Therapeutics (« Highlight »), une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements à base d'ARN contre le cancer, a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires positifs d'une étude de phase 2 sur l'administration intratumorale du BO-112 avec le pembrolizumab chez des patients atteints de mélanome avancé dont la maladie avait progressé lors d'un traitement à base d'anti-PD1 de première ligne. Le BO-112 est un agoniste du dsRNA ciblant la résistance anti-PD1, qui a été testé avec succès dans plusieurs précédentes études de phase 1b.

Les premiers résultats de l'étude ont été présentés aujourd'hui (12 novembre) lors d'une session de dernière heure à la 36e assemblée annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) à Washington DC, qui se tient du 10 au 14 novembre 2021. (Résumé de l'affiche LBA (961) : Résultats préliminaires d'une étude de phase 2 sur l'administration intratumorale du BO-112 avec le pembrolizumab chez des patients atteints de mélanome avancé dont la maladie a progressé lors d'un traitement à base d'anti-PD-1, présentés dans le Poster Hall à Washington, D.C. et dans l'ePoster Hall virtuel à partir du vendredi 12 novembre à 7h00 EST).

« Ce sont des résultats potentiellement révolutionnaires qui montrent que le BO-112 peut sauver les patients atteints de mélanome dont la première ligne de traitement immunitaire avec anti-PD1 a échoué », a déclaré le Dr Carlos Paya, président exécutif de Highlight Therapeutics.« L'immunothérapie à base d'anti-PD1 a révolutionné les traitements en oncologie, mais seule une fraction des patients répondent initialement et bon nombre de ces patients progressent par la suite. Ces résultats initiaux de phase 2 montrent que le BO-112 combiné à un principal inhibiteur de la PD1 permet de sauver environ 65 % des patients dont le traitement anti-PD1 a échoué, faisant répondre beaucoup d'entre eux au traitement combiné. Ces résultats très attendus démontrent le potentiel du BO-112 en tant que meilleur traitement de sa catégorie pour les patients atteints de mélanome dont la maladie a progressé lors d'un traitement anti-PD1 antérieur, et nous sommes maintenant impatients de réaliser d'autres études cliniques, non seulement pour le mélanome, mais aussi pour d'autres types de tumeurs majeures où la résistance anti-PD1 pose également problème. »

Les traitements anti-PD1 sont évalués à environ 24 milliards de dollars1 et sont utilisés pour la plupart des tumeurs solides, mais actuellement moins de 20 % de tous les patients atteints d'un cancer bénéficient d'un traitement anti-PD1 de première ligne. Le BO-112 en combinaison avec un traitement anti-PD1 est conçu pour resensibiliser les tumeurs au traitement anti-PD1 grâce à une meilleure présentation des antigènes, une infiltration améliorée des lymphocytes T et une augmentation de l'expression MHC-1 et PDL1 par la tumeur elle-même.

« Ces données initiales sont très encourageantes et ont le potentiel de changer la pratique médicale », a déclaré le Dr Marisol Quintero, PDG de Highlight Therapeutics. « Le TRG préliminaire de 27 %, comprenant 8 % de réponses complètes, dépasse déjà les normes de soins actuelles, telles que l'utilisation d'anti-CTLA-4. Sur la base du mode d'action et de l'expérience des précédentes études de phase 1 pour le BO-112, un suivi supplémentaire de ces patients devrait apporter d'autres améliorations du TRG. Nous sommes également encouragés par l'excellent profil d'innocuité, aucun patient n'interrompant l'étude en raison d'événements indésirables. Highlights Therapeutics est en phase de planification d'un essai pivot de phase 3, qui devrait commencer en 2022, et nous sommes impatients d'ouvrir des discussions avec des partenaires potentiels pour explorer des combinaisons avec les anti-PD1. »

Highlights Therapeutics et Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, ont mené une étude ouverte à bras unique pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'administration intra-tumorale du BO-112 + pembrolizumab chez des patients atteints de mélanome muqueux, acral et cutané dont la maladie avait progressé, confirmée par deux tomodensitogrammes consécutifs. L'étude a recruté 42 patients en France et en Espagne, le recrutement s'étant terminé le 24 août 2021. Les patients incluaient ceux présentant des taux élevés de LDH, qui sont souvent associés à de faibles taux de réponse et étaient exclus d'essais cliniques comparables.

L'analyse préliminaire montre :

Le critère d'évaluation principal (TRG par un évaluateur indépendant) a été atteint

Avec un suivi médian de trois mois, il existe un avantage clinique évident chez les patients atteints de mélanome résistant à l'anti-PD1 confirmé, avec un TRG de 27 % et un TCM de 65 %, un résultat supérieur aux normes de soins de 2e ligne dans le mélanome de phase III/IV d'environ 8 % (avec un anticorps anti-PD1) ou 13 % (ipilimumab de 2e ligne).

Trois patients atteints de mélanome muqueux difficiles à traiter ont atteint un TRG de 66 % et un TCM de 100 %

Des niveaux élevés de LDH de référence (>3xULN) prédisent une progression de la maladie

Réponses et écart type durables

Le traitement de l'étude a un profil d’innocuité gérable, aucun patient n'interrompant celui-ci en raison d'événements indésirables

Les prochaines étapes du développement du BO-112 comprennent :

Le lancement d'une étude pivot de phase 3 sur le mélanome de 2e ligne est prévu en 2022 suite à des discussions avec des agences de réglementation aux États-Unis et en Europe

Highlights Therapeutics a entamé des discussions de partenariat stratégique avec des sociétés anti-PD1 intéressées par l'amélioration de leur potentiel de marché anti-PD1

Les données initiales d'un essai de phase 1B initié par commanditaire de l'UCLA évaluant le BO-112 + pembrolizumab dans le carcinome hépatocellulaire résistant à l'anti-PD1 sont actuellement attendues pour 2022

1. IQVIA Global Oncology Report 2020

À propos de Highlight Therapeutics

Highlights Therapeutics, anciennement connue sous le nom de Bioncotech Therapeutics, est une société privée au stade clinique qui se consacre à libérer le plein potentiel de l'immuno-oncologie. Notre principal médicament candidat BO-112 est un traitement à base d'ARN de premier ordre dont il a été démontré qu'il initie une puissante réponse immunitaire, en tirant parti d'une approche multi-cible unique pour « réchauffer » les tumeurs « froides » et ainsi les rendre visibles pour le système immunitaire. Il a le potentiel de sauver les patients résistant au traitement actuel par inhibiteur de point de contrôle, ce qui constitue une très grande opportunité de marché. BO-112 fait actuellement l'objet d'examen dans le cadre d'une gamme d'essais cliniques en tant que monothérapie et en combinaison avec des inhibiteurs de point de contrôle. Outre des recherches internes, Highlight Therapeutics dispose d'un certain nombre de collaborateurs externes, dont Merck & Co et l'UCLA.

