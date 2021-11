Pour la treizième année consécutive, Roche se classe parmi les trois entreprises de santé les plus durables dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices

English French German

Ce classement montre que l’engagement de Roche en faveur du développement durable fait partie intégrante de sa stratégie

Roche s’est montrée particulièrement performante en matière d'éco-efficacité opérationnelle, de reporting environnemental et social



Bâle, le 15 novembre 2021 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a de nouveau été désignée, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), comme l’une des entreprises leaders en matière de développement durable dans le secteur pharmaceutique. Ce classement repose sur une analyse approfondie de la performance économique, sociale et environnementale de l’entreprise. La gamme des indices DJSI sert de référence aux investisseurs qui intègrent des considérations de durabilité dans la composition de leurs portefeuilles.



Roche a maintenu son leadership grâce à sa stratégie de développement durable, entièrement intégrée aux activités et à la culture de l’entreprise.



« Nous sommes fiers d’être une fois encore reconnus pour notre engagement constant et pérenne en faveur du développement durable, a déclaré Severin Schwan, CEO du groupe Roche. Cette reconnaissance est extrêmement bienvenue dans le contexte de notre 125e anniversaire; elle met en lumière notre héritage et notre engagement sans cesse renouvelé envers la société ».



Le développement durable chez Roche

Depuis 125 ans, le développement durable fait partie intégrante des activités de Roche. L’entreprise suit une approche holistique en la matière: outre l’amélioration de l’accès aux produits, la stratégie de Roche est également axée sur la réalisation de progrès constants dans des domaines tels que la responsabilité sociale, la protection de l’environnement, la durabilité de la chaîne d’approvisionnement et l’attraction et la fidélisation des collaborateurs.



L’amélioration des soins de santé est la plus grande contribution de Roche à la société. C’est dans cette optique que l’entreprise développe les meilleurs tests diagnostiques et médicaments en vue de répondre à certains des besoins médicaux les plus urgents dans le monde.



Or, Roche est consciente qu’elle ne peut pas le faire seule et que la clé pour atteindre une valeur et une croissance durables réside dans la collaboration avec les parties prenantes et dans la conduite d’un dialogue ouvert et constructif. Ce faisant, Roche crée de la valeur pour la société et atteint une croissance économique durable pour l’entreprise.



Des exemples de nos activités dans certains domaines du développement durable sont disponibles ici:

www.roche.com/sustainability



A propos des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Publié une fois par an par S&P Dow Jones Indices et SAM, ce classement mesure la performance des leaders mondiaux en matière de développement durable. SAM invite des sociétés cotées en Bourse à participer. Les sociétés sont sélectionnées pour les indices en fonction d’une évaluation portant sur le développement durable (Corporate Sustainability Assessment, CSA) systématique effectuée par SAM. Seules les sociétés se trouvant à la tête de leurs secteurs selon cette évaluation sont incluses dans les indices. La sélection est fondée sur une évaluation complète de divers critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme correspondant aux tendances générales et spécifiques à chaque secteur économique en matière de développement durable.



A propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. Les forces combinées des produits pharmaceutiques et diagnostiques, ainsi que les capacités croissantes en matière d’analyses numériques de données médicales sous un même toit, aident Roche à fournir des soins de santé véritablement personnalisés. Roche collabore avec des partenaires de tout le secteur des soins de santé afin de fournir les meilleurs soins à chaque personne.



Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Au cours des dernières années, l'entreprise a investi dans des partenariats dans le domaine de l’analyse génomique et des données médicales du monde réel, devenant ainsi un partenaire de premier plan dans le domaine des analyses numériques de données médicales.



Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la treizième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l’une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique.



Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2020, Roche comptait plus que 100 000 employés dans le monde et a consacré 12,2 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 58,3 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com



Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.



