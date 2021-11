Boskalis en Keppel verkopen KST en Maju aan Rimorchiatori Mediterranei

English Dutch

Papendrecht, 15 november 2021

Boskalis en zijn mede-aandeelhouder KS Investments Pte. Ltd. (Keppel) hebben een overeenkomst getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. Het betreft hierbij de verkoop van Keppel Smit Towage Private Limited (KST) en Maju Maritime Pte Ltd (Maju). Op basis van de overeenkomst verwacht Boskalis circa EUR 80 miljoen in contanten te ontvangen voor zijn 49%-belang in de joint venture. KST/Maju heeft de afgelopen twee jaar gemiddeld EUR 4 miljoen per jaar bijgedragen aan het nettoresultaat van Boskalis.

Keppel Smit Towage (KST) is in 1991 opgericht als een joint venture tussen Keppel en SMIT, een dochteronderneming van Boskalis. KST heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een van de grootste en meest vooraanstaande aanbieders van havensleepdiensten in Zuidoost-Azië. KST beheert een vloot van 58 sleepboten die actief zijn in Singapore en via haar joint venture in Maleisië.

De verkoop van KST volgt op het strategische besluit dat Boskalis in 2019 heeft genomen om zijn havensleepactiviteiten af te stoten. Boskalis heeft in 2019 zijn belangen in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage afgestoten.

Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. is een dochteronderneming van de Rimorchiatori Riuniti Group, een toonaangevende maritieme dienstverlener met hoofdkantoor in Genua, Italië, opgericht in 1922. Rimorchiatori Mediterranei beheert een vloot van meer dan 100 moderne sleepboten in meer dan 20 havens en heeft ongeveer 900 mensen in dienst.

De transactie wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 afgerond, onder voorbehoud van de goedkeuring van lokale toezichthouders in Singapore.

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014).

