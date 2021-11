Heeros Oyj Sisäpiiritieto 15.11.2021 kello 8.30

Heeros Oyj: Heeros Oyj ostaa Taimer Oy:n osakekannan

Suomalaiset SaaS-yhtiöt Heeros ja Taimer yhdistävät voimansa taloushallinnan ja toiminnanohjauksen kasvumarkkinalla

Taloushallinnon pilvipalveluista tunnettu ohjelmistoyhtiö Heeros Oyj (”Heeros” tai ”Yhtiö”) ja Taimer Oy:n (”Taimer”) osakkeenomistajat (”Myyjät”) ovat 15.11.2021 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Heeros hankkii PSA-toimialan (professional services automation) toiminnanohjaukseen keskittyvän ohjelmistoyhtiö Taimerin koko osakekannan (”Yritysjärjestely”). Taimerin osakekannan kauppahinta yritysjärjestelyssä on 5,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan pääosin Heeroksen osakkeilla. Yritysjärjestely on ehdollinen sille, että myöhemmin koolle kutsuttava Heeroksen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Yritysjärjestelyn ja antaa Heeroksen hallitukselle tarvittavat valtuudet vastikkeena annettavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille.

Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama: ”Taimerin yhdistäminen Heeroksen taloushallintaohjelmistoon on kannaltamme investointi kasvun kiihdyttämiseen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Taimer on kasvuyhtiö, jonka liikevaihto kasvoi viime tilikaudella noin 40 %. Uskomme, että pystymme kiihdyttämään yhteistä kasvua Taimerin integroiduttua Heeroksen tarjoamaan. Yhtiöiden tuotteet ja sen lisäksi tiimit ja osaaminen täydentävät toisiaan loistavasti. Yhdistetty ratkaisumme tarjoaa PSA-liiketoimintasegmentin yrityksille parhaan kokonaisratkaisun digitalisoida sekä automatisoida koko liiketoimintaprosessinsa yhdeltä luukulta. Toivotankin ylpeänä uudet Taimer-kollegat liittymään kasvavaan Heeros-tiimiin, yhteisen kasvutarinan vahvistamiseen sekä toimialan parhaan käyttökokemuksen luomiseen asiakkaillemme.”

Taimer lyhyesti

Taimer on vuonna 2013 perustettu suomalainen yritys, jonka PSA-järjestelmä on toimialan johtavia ratkaisuja toiminnanohjaukseen markkinointi- ja media-, konsultti-, arkkitehti- ja tilitoimistoyrityksille sekä muille asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille.

Tilikaudella 1.4.2020–31.3.2021 Taimerin liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 1.4.2019–31.3.2020 0,8 miljoonaa, kasvua edellisestä tilikaudesta 40 prosenttia), käyttökate (EBITDA) -0,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa) ja liiketulos -0,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa). Merkittävä osa Taimerin liikevaihdosta on luonteeltaan jatkuvaa SaaS-liikevaihtoa.

31.3.2021 päättyneellä tilikaudella Taimerin taseen loppusumma oli 1,6 miljoonaa euroa, rahat ja pankkisaamiset 0,4 miljoonaa euroa, oma pääoma 0,1 miljoonaa euroa ja korollinen vieras pääoma 1,0 miljoonaa euroa.

Yritysjärjestelyn keskeiset hyödyt ja vaikutukset Heeroksen toimintaan

Yritysjärjestely vahvistaa Heeroksen kyvykkyyttä vastata asiakkaiden tarpeeseen digitalisoida liiketoimintaprosessejansa. Yhdistämällä Heeroksen ja Taimerin tuotteet Heeros pystyy tarjoamaan etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille projektihallinta- ja tuotannonohjausjärjestelmän, joka integroituu saumattomasti taloushallintojärjestelmään sekä laskutusprosesseihin. Myös tilitoimistoasiakkaat ovat kaivanneet Heerokselta toiminnanohjausjärjestelmää, ja tähän tarpeeseen Taimer tulee tarjoamaan erinomaisen ratkaisun.

Heeroksen johdon arvion mukaan yritysjärjestelyyn sisältyy merkittävää liiketoiminnallista synergia- ja ristiinmyyntipotentiaalia.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta vuoden 2021 taloudelliseen ohjeistukseen, koska Taimer konsolidoidaan Heeros-konserniin arviolta 1.1.2022 alkaen.

Heeros julkistaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 viimeistään seuraavan tulosjulkistuksen yhteydessä.

Yritysjärjestelyn ehdot lyhyesti

Yritysjärjestelyn toteutuessa Heeros maksaa Taimerin osakekannasta 5,1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta noin 91 prosenttia, eli noin 4,7 miljoonaa euroa, maksetaan Heeroksen ylimääräisen yhtiökokouksen niin päättäessä suuntaamalla osakeanti Taimerin osakkeenomistajille (”Myyjät”).

Myyjien merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 748 524 ja suunnatun osakeannin toteutuessa Heeroksen osakkeiden kokonaismäärä nousee 5 220 597 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta on 6,23 euroa ja se vastaa Heeroksen osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) kolmen viikon ajalta 22.10.–11.11.2021 välisenä aikana. Loppuosa kauppahinnasta, noin 9 prosenttia eli noin 0,4 miljoonaa euroa, maksetaan käteisellä.

Yritysjärjestely on ehdollinen sille, että myöhemmin koolle kutsuttava Heeroksen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy järjestelyn ja antaa Heeroksen hallitukselle

tarvittavat valtuudet vastikkeena annettavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille. Heeros Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet tukevansa järjestelyä. Osakkeiden ostosopimus raukeaa automaattisesti, mikäli Heeroksen yhtiökokous ei hyväksy Yritysjärjestelyä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden perusteella.

Yhtiön hallitus hakee valtuutusta kauppahintana annettavien osakkeiden suuntaamiseen Myyjille 9.12.2021 järjestettävältä Yhtiön ylimääräiseltä yhtiökokoukselta. Yhtiökokouskutsu julkistetaan erillisellä yhtiötiedotteella sekä Yhtiön verkkosivuilla www.heeros.com. Kaupan lopullisesta toteutumisesta tiedotetaan erikseen.

Yritysjärjestelyn yhteydessä tietyt Taimerin omistajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet olemaan myymättä Yritysjärjestelyssä saamiaan Heeroksen osakkeita siten, että 50 prosenttia vastikkeena saaduista Heeroksen osakkeista vapautuu luovutusrajoituksesta 12 kuukauden ja loput 50 prosenttia 24 kuukauden kuluttua Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta lukien. Luovutusrajoitussitoumusten piirissä olevat osakkeet vastaavat noin 99 % annettavista uusista osakkeista. Luovutusrajoitusten lisäksi Heeroksen palvelukseen siirtyvät kyseiset avainhenkilöt sitoutuvat työskentelemään Heeroksen palveluksessa vähintään 24 kuukauden ajan nykyisin keskeisin ehdoin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Pilkama

040 828 3717

mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy

050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros lyhyesti

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Taimer lyhyesti

Taimer on vuonna 2013 perustettu suomalainen yritys. Taimerin PSA-järjestelmä (professional services automation) on kaikenkattava ratkaisu toiminnanohjaukseen markkinointi- ja media-, konsultti-, arkkitehti- ja tilitoimistoyrityksille sekä muille asiantuntijapalveluita tarjoaville toimijoille.